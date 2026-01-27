 Balandis atskrido prie jūsų lango – neignoruokite jo: gali atskleisti, kas laukia artimiausiu metu

Balandis atskrido prie jūsų lango – neignoruokite jo: gali atskleisti, kas laukia artimiausiu metu

2026-01-27 10:18 klaipeda.diena.lt inf.

Kartais šis paukštis pasirodo ant palangės, tarsi norėdamas žmogui kažką pašnibždėti. Daugelis mano, kad tai tiesiog sutapimas, tačiau mūsų protėviai buvo įsitikinę, kad balandis atskrenda ne be reikalo.

Balandis atskrido prie jūsų lango – neignoruokite jo: gali atskleisti, kas laukia artimiausiu metu
Balandis atskrido prie jūsų lango – neignoruokite jo: gali atskleisti, kas laukia artimiausiu metu / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Liaudies tradicijoje balandis visada simbolizavo tyrumą, ramybę ir geras naujienas. Jo pasirodymas šalia namo buvo laikomas palaima, tačiau tikroji prasmė slypi jo elgesyje. Būtent jis gali atskleisti, kas jūsų laukia artimiausiu metu.

Geros naujienos – pakeliui

Jei balandis ramiai sėdi prie jūsų lango – pasiruoškite maloniems pokyčiams. Tai gali būti ilgai lauktas paaukštinimas, abipusė meilė ar kitas įvykis, atnešantis laimę.

Pagausėjimas ir dideli džiaugsmai

Paukštis, kažką laikantis snape, yra vaiko gimimo ar kito didelio džiaugsmo ženklas. Tai taip pat gali simbolizuoti finansinę naudą.

Romantikos metas

Jei balandžiai burkuoja arba tupi poromis, tai yra naujos meilės arba esamų santykių sustiprėjimo ženklas. O kai paukštis įdėmiai žvalgosi pro langą, tikėkitės svečių arba triukšmingos šventės.

Būsimi sunkumai

Balandžio pasirodymas ne visada reiškia ką nors gero. Paukščiai, besimušantys balkone, gali pranašauti šeimos kivirčą. Balandis, snapu baksnojantis į stiklą, įspėja apie galimą artimo žmogaus ligą. O jei tas pats paukštis sugrįžta vėl ir vėl, nepaisant jūsų bandymų jį nuvyti, tai gali būti būsimų sunkumų ženklas.

Šiame straipsnyje:
balandis
ženklas
zinia
liaudies tradicija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų