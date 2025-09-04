Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pernai įvykdytos istorinio geodezinio ženklo vagystės

Pareigūnų duomenimis, vagystė įvykdyta laikotarpiu nuo praėjusių metų liepos 17-osios iki gruodžio 1-osios. Geodezinis ženklas pavogtas nuo Saugų kaime esančios bažnyčios sienos. Nuostolis 5 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pernai Šilutės rajone pavogto istorinio Prūsijos laikų geodezijos reperio, buvusio ant Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios lauko sienos, ketvirtadienį pranešė Tauragės apskrities policija.
