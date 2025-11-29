Sukčiai iš vilnietės išviliojo beveik 24 tūkst. eurų

Pinigai iš 1947 metais gimusios moters išvilioti jai būnant namuose, kai jai paskambino nepažįstami rusiškai bendravę asmenys, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais.
Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Sukčiai iš moters Vilniuje išviliojo beveik 24 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė policija.
