Kauno policijos eksperimentas veikia: kėdainiškio sąskaitą ištuštinę sukčiai sučiupti Vilniuje

Kaip jau pranešta, šis 1962 m. gimęs asmuo kreipėsi pagalbos į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (VPK), portalo kauno.diena.lt duomenimis, – per ePoliciją, trečiadienio vidurdienį. Remiantis policijos suvestinėmis, jo pranešimas buvo užregistruotas 13.17 val.
Nukentėjusysis nuo sukčių teigė, kad dėl neatsargumo prisijungus prie fiktyvios banko paskyros ir suvedus prisijungimo duomenis, nepažįstami asmenys apgaulės būdu iš jo sąskaitos pasisavino 14 930 eurų.
Policijos suvestinės praneša, kad sulaikyti du įtariamieji: 1967 m. gimęs vyras ir 1976 m. gimusi moteris, kurie uždaryti į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Remiantis ta Baudžiamojo kodekso straipsnio, pagal kurį pradėtas šis ikiteisminis tyrimas, dalimi, įtariamiesiems gresia viešieji darbai, arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų. Žodžiu, pagal gresiančią griežčiausią bausmę, šis nusikaltimas priskiriamas nesunkiems.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, kol kas dar gana retą įtariamųjų tokiais nusikaltimais sulaikymą lėmė ne tik tai, kad nukentėjusysis kreipėsi į policiją gana operatyviai, bet ir policijos bei banko bendradarbiavimas. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėti įtariamieji buvo sulaikyti už kelių valandų nuo gauto pranešimo Vilniuje, Kauno policijai jau bendradarbiaujant su kolegomis iš Vilniaus.
Sulaikius įtariamuosius „karštais pėdsakais“, pas juos rasta ir dalis, kaip įtariama, pasisavintų pinigų, kurie jau buvo išgryninti. Manoma, kad sulaikyti asmenys yra tokius nusikaltimus vykdančios grupuotės nariai, kurių funkcijos buvo skubiai išgryninti apgaulės būdu pasisavintus pinigus.
Neatmetama, kad šių asmenų sulkaikymas gali tapti raktu ir į kitų panašių pastarojo meto nusikaltimų atskleidimą.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, sulaikytieji yra Lietuvos piliečiai.
Ši teisėsaugininkų sėkmė yra susijusi ir su Kauno apskrities VPK nuo rugsėjo vykdomu eksperimentu, sukūrus čia tokių sukčiavimų tyrimų grupę, į kurios rankas patenka visi panašūs ikiteisminiai tyrimai, kuriuos kituose šalies apskrities komisariatuose atlieka jų teritoriniai komisariatai – pagal nukentėjusiųjų gyvenamąsias vietas. Panašu, kad informacijos sutelkimas vienose rankose pasiteisina labiau už pavienes pastangas kovoti su tokius nusikaltimus darančiomis grupuotėmis.
Akcentuodami operatyvumo svarbą, pranešant apie tokius nusikaltimus, teisėsaugininkai dar kartą primena, kad renkant internete banko adresą, būtina jį patiems parašyti pilnai, o ne įvedus kelias pirmąsias raides, laukti, kol jis pasirodys ekrane automatiškai, nes tai gali būti sukčių sukurtas fiktyvus šio banko adresas. Taip pat patariame nepulti atidarinėti pačios pirmosios rinkto banko nuorodos.
