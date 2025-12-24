 Liūdnos šventės: sukčiai uostamiesčio gyventojus paliko be pinigų

Liūdnos šventės: sukčiai uostamiesčio gyventojus paliko be pinigų (Atnaujinta)

2025-12-24 09:55
BNS inf.

Artėjant didžiosioms metų šventėms – suaktyvėja ir sukčiai. Pastarosiomis dienomis Klaipėdos apskrityje fiksuoti keli skirtingi apgaulės atvejai, kurių aukomis tapo įvairaus amžiaus gyventojai – nuo investuoti bandžiusių vyrų iki namuose apvogto klaipėdiečio. 

 

Liūdnos šventės: sukčiai uostamiesčio gyventojus paliko be pinigų
Liūdnos šventės: sukčiai uostamiesčio gyventojus paliko be pinigų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Anot jo, gruodžio 23 d. apie 15 val. į pareigūnus kreipėsi 1965 metais gimęs vyras. Jis pareiškė, kad nuo rugpjūčio 16 d. iki gruodžio 17 d. nepažįstami asmenys per susirašinėjimo programėlę „WhatsApp“ jį įtikino investuoti į kriptovaliutą. Su nukentėjusiuoju rusų kalba bendravę asmenys apgaulės būdu išviliojo 19 tūlkst. 180 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Kitas įvykis fiksuotas gruodžio 22 d. Klaipėdoje, Naikupės gatvėje. Apie 15 val. į vyro butą atėjo nepažįstama moteris, prisistačiusi namų valdybos darbuotoja ir teigusi, kad turi patikrinti dujų apskaitos prietaisą. Moteriai išėjus, buto šeimininkas pastebėjo, jog dingo piniginė, kurioje buvo 8 500 eurų ir 200 JAV dolerių. Policija dėl vagystės pradėjo tyrimą.

Dar vienas su kriptovaliutomis susijęs atvejis užfiksuotas Palangoje. Gruodžio 23 d. į Palangos miesto policijos komisariatą kreipėsi 1974 m. gimęs vyras, kuris nurodė, kad investavo į kriptovaliutą, tačiau gruodžio 16 dieną pastebėjo, jog iš jo elektroninės piniginės neteisėtai nuskaityta 3 639,88 euro. Dėl šio įvykio pradėtas tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.

Prieš šventes sukčiai aktyviai naudojasi žmonių patiklumu – siūlo tariamai pelningas investicijas ar prisidengia įvairių tarnybų darbuotojų vardu. Gyventojai raginami neatskleisti asmeninių duomenų, neįsileisti nepažįstamųjų į namus ir kritiškai vertinti bet kokius finansinius pasiūlymus.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
sukčiavimas
klaipėdietis
išviliojo pinigus

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
teksto neskaic
sprendziant is antrastes- savivaldybes buhaltere pervede visus miesto pinigus sukciams
0
0
Romas
Na, Enšteinas buvo teisus, pasakęs, kad skirtingai nuoo visatos, kvailių skaičius beribis.
4
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų