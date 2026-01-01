 Vyras revolverį rado įsigytame automobilyje

2026-01-02 09:25
BNS inf.

Kretingos ir Šilutės rajone rasti du šaunamieji ginklai, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Policijos duomenimis, ketvirtadienį, apie 15 val., Kretingos rajone, Mažučių kaime, 44-erių moteris, tvarkydama mirusio vyro namus, rado revolverį „ME38 Magnum“. Moteris radinį perdavė policijos pareigūnams.

Tą pačią dieną, apie 15.20 val., Šilutės rajone, Gaidelių kaime, 38-erių vyras, tvarkydamas įsigytą automobilį „Mercedes Benz“, rado revolverį „Umarex Mod. GR 77“. Ginklas taip pat perduotas policijos pareigūnams.

Pirmu atveju pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, antru atveju dėl to paties surinkta medžiaga.

