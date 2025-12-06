Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (gruodžio 6 d.)

AVINAS. Venkite impulsyvių sprendimų. Atsargiau tvarkykite finansus, ypač jei kyla noras pagreitinti įvykius. Ramus tempas padės susitelkti ir išvengti nereikalingos įtampos.
JAUTIS. Būkite apdairesni bendraudami, nes kitų reakcijos gali būti neįprastai jautrios. Venkite staigių sprendimų dėl santykių. Išlaikykite pagarbią distanciją ir sau, ir kitiems – tai apsaugos nuo nuovargio.
DVYNIAI. Neprisiimkite daug darbų, nes per didelis tempas gali sukelti išsiblaškymą ir nemalonių klaidų. Venkite piktesnių komentarų ar kritikos, ypač profesinėje aplinkoje. Diena palankesnė tyliai analizei nei rizikingoms užduotims.
VĖŽYS. Saugokitės emocinių iššūkių, ypač jei įsitraukiate į kūrybos procesus. Gali kilti noras kontroliuoti situacijas, todėl stenkitės neperžengti kitų ribų. Ramus poilsis padės išvengti perdegimo.
LIŪTAS. Bus jautresnė namų aplinka, todėl venkite aštresnių pokalbių ar ginčų. Nepriimkite sprendimų skubėdami, ypač jei jie susiję su gyvenamąja vieta ar šeimos reikalais. Skirkite laiko vidinei tylai, kad susigrąžintumėte aiškumą.
MERGELĖ. Būkite atsargūs kelyje ir tvarkydami smulkius reikalus, nes kils didesnė išsiblaškymo rizika. Venkite diskusijų, galinčių peraugti į nesutarimus. Saugi dienos kryptis – ramūs pokalbiai ir paprasti darbai.
SVARSTYKLĖS. Nepulkite išlaidauti ar improvizuoti su finansais, nes galite padaryti klaidų. Venkite bandymų įrodyti savo tiesą, ypač jei aplinkiniams trūksta ramybės. Geriausia rinktis paprastumą ir švelnumą sau.
SKORPIONAS. Pasaugokite savo energiją, nes vidinis spaudimas gali pasireikšti kaip noras veikti per stipriai. Venkite konfrontacijų ir impulsyvių žodžių. Tikslinga pasitraukti į ramesnę erdvę ir stebėti kūno pojūčius.
ŠAULYS. Neskubėkite imtis paslaptingų ar neaiškių reikalų, nes intuicija gali būti neįprastai permaininga. Venkite užkulisinės informacijos, galinčios trukdyti susikaupti. Poilsis padės išlaikyti vidinę šviesą.
OŽIARAGIS. Būkite dėmesingi bendraudami grupėse. Venkite įsipareigojimų, kurių nenorite, net jei aplinkiniai spaudžia. Rinkitės aplinką, kuri ramina, o ne trikdo.
VANDENIS. Saugokite savo reputaciją, nes net menki nesusipratimai gali būti netinkamai interpretuoti. Venkite įtampos darbe, nes nuotaikos gali būti aštresnės. Stebėkite savo reakcijas ir atminkite, kad ramus tonas jus apsaugos.
ŽUVYS. Venkite rizikingų sprendimų ar kelionių be aiškaus plano, nes nuojauta gali klaidinti. Neapkraukite savęs sudėtinga informacija, nes gali būti sunku įvertinti detales. Geriausiai tiks lėtas ritmas ir švelni vidinė drausmė.
