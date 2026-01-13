Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (sausio 13 d.)

AVINAS. Norėsite išlaikyti ramų toną, tačiau gali stiprėti poreikis pasakyti tai, kas seniai kaupėsi viduje. Gali kilti įtampa tarp mandagumo ir tiesumo. Naudinga rinktis sąžiningą, bet ne aštrų veikimą ir nekovoti dėl kiekvieno klausimo.
JAUTIS. Norėsite saugumo ir aiškių ribų. Kartais gali būti sunku prisitaikyti prie emocinių pokyčių. Verta likti savo centre ir neskubėti reaguoti į kitų nuotaikas.
DVYNIAI. Norėsite bendrauti, tačiau ne visi pokalbiai bus lengvi. Kartais gali kilti noras gilintis ar išsiaiškinti daugiau, nei reikia. Naudinga pasirinkti, kada verta kalbėti, o kada geriau patylėti.
VĖŽYS. Diena gali būti emociškai jautresnė, ypač antroje dienos pusėje. Norėsite apsaugoti save ar artimuosius. Verta pasirūpinti savo vidine ramybe ir neperimti svetimų jausmų.
LIŪTAS. Gilinsitės į savivertės ir kontrolės temas. Kartais norėsite reaguoti ryškiau ar griežčiau, nei planavote. Naudinga prisiminti, kad tikra stiprybė dažnai pasireiškia per susilaikymą.
MERGELĖ. Stengsitės tvarkyti tai, kas ilgai buvo atidėta. Gali kilti vidinis spaudimas viską suprasti iki galo. Verta pasirinkti tai, kas šiuo metu svarbiausia, ir neperkrauti savęs.
SVARSTYKLĖS. Norėsite išlaikyti pusiausvyrą ir gerus santykius. Vėliau suprasite, ko jūs iš tiesų norite. Naudinga leisti sau keisti poziciją be kaltės jausmo.
SKORPIONAS. Būsite jautresni ir emocingesni. Gali kilti noras viską kontroliuoti arba spręsti iš karto. Verta leisti procesams vykti lėčiau ir pasitikėti savo vidiniu jausmu.
ŠAULYS. Prisiminsite vidines ribas ir tai, kur eikvojate energiją. Nerimausite dėl kai kurių sprendimų. Naudinga sutelkti dėmesį į tai, ką galite pakeisti.
OŽIARAGIS. Išryškės atsakomybės ir vidinės įtampos temos. Gali būti sunku parodyti silpnumą ar nuovargį. Verta leisti sau būti žmogiškiems ir neskubinti rezultatų.
VANDENIS. Permąstysite taisykles ir santykį su autoritetais. Gali kilti noras elgtis priešingai vien tam, kad išlaikytumėte laisvę. Naudinga ieškoti sprendimų, kurie nekuria vidinės kovos.
ŽUVYS. Diena gali būti gili ir emociškai turtinga. Gali kilti noras atsitraukti nuo išorinio pasaulio. Verta pasirūpinti savimi tyliai ir neskubėti dalytis tuo, kas dar nėra iki galo aišku.
