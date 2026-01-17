Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (sausio 17 d.)

AVINAS. Verta permąstyti savo kryptį, įsitikinimus ir tai, kuo iš tiesų tikite. Gali kilti noras rasti prasmę ten, kur pastaruoju metu buvo tik pareiga. Neskubėkite daryti kategoriškų išvadų ir leiskite sau ieškoti atsakymų ramiai.
JAUTIS. Dėmesys krypsta į gilesnius emocinius ir finansinius ryšius. Gali iškilti senos baimės ar prisirišimai, kuriuos verta stebėti be savikritikos. Palanku paleisti tai, kas nebereikalinga.
DVYNIAI. Santykių tema gali būti jautresnė nei įprastai. Gali tapti aiškiau, kur dialogas tapo kova, o ne ryšiu. Verta rinktis sąžiningą tylą vietoj aštrių žodžių.
VĖŽYS. Kasdieniai darbai gali slėgti labiau nei įprastai. Naudinga neskubėti ir sumažinti lūkesčius sau. Paprasta rutina gali raminti labiau, nei bandymas viską sutvarkyti.
LIŪTAS. Gali sustiprėti prasmės, kūrybos, tikro džiaugsmo poreikis. Gali tapti aišku, kur per ilgai save varžėte. Paleiskite tai, kas nebeleidžia jaustis gyvam.
MERGELĖ. Dėmesys krypsta į namus, vidinį saugumą ir emocines šaknis. Gali iškilti senos nuoskaudos ar prisiminimai. Verta būti sau švelnesniems ir nebandyti visko racionalizuoti.
SVARSTYKLĖS. Mintys gali suktis apie bendravimą ir neišsakytus dalykus. Gali tapti aišku, kur žodžiai slėpė tikrą jausmą. Palanku klausytis, o ne aiškinti.
SKORPIONAS. Finansiniai ar vertybiniai klausimai gali įgauti emocinį atspalvį. Naudinga peržiūrėti, kas suteikia tikrą saugumo jausmą. Verta vengti sprendimų iš baimės prarasti.
ŠAULYS. Diena gali būti labai asmeniška ir atskleidžianti. Gali aiškiau pasimatyti, kas jums nebetinka. Verta paleisti seną tapatybę be kovos.
OŽIARAGIS. Gali stiprėti poreikis atsitraukti nuo išorinių vaidmenų. Vidiniai procesai svarbesni nei rezultatai. Tyla ir poilsis gali tapti stiprybės šaltiniu.
VANDENIS. Dėmesys krypsta į ateities vizijas ir žmones aplink jus. Gali tapti aišku, su kuo keliai išsiskiria natūraliai. Verta pasitikėti vidiniu žinojimu, net jei jis tylus.
ŽUVYS. Karjeros ar gyvenimo krypties klausimai gali paliesti jautriai. Gali kilti abejonė, ar einate savu keliu. Diena palanki sąžiningam vidiniam įvertinimui be spaudimo.
