Ką rugpjūtį meilėje, piniguose ir darbe žada Mėnulis?

2026 m. rugpjūčio Mėnulio kalendorius padės sužinoti, kurios dienos bus palankiausios darbui, finansams, meilei, kelionėms ir naujai pradžiai, o kada geriau neskubėti priimti svarbių sprendimų.
Mėnulio fazės ir astrologinė prognozė rugpjūčiui
Mėnulio kalendorius padeda pasirinkti tinkamiausią laiką įvairiems reikalams – nuo darbo ir finansinių klausimų iki pažinčių bei kelionių. Astrologų teigimu, vienos dienos labiau tinka aktyviems veiksmams ir naujai pradžiai, o kitos – darbų užbaigimui, poilsiui ir jėgų atgavimui.
Rugpjūčio 1–11 d. – dylantis mėnulis, Venera Svarstyklėse, Merkurijus Liūte, Marsas Vėžyje
Rekomenduojama atkreipti ypatingą dėmesį į jaunatį ir pilnatį. Manoma, kad šiais laikotarpiais emocijos gali būti stipresnės nei įprastai, todėl geriausia neskubėti priimant svarbius sprendimus, vengti rizikingų žingsnių ir, jei įmanoma, svarbių dokumentų pasirašymą atidėti ramesnei dienai.
Rugpjūčio 1–11 d. bus jaučiama Veneros ir Merkurijaus, kurie yra stipriose pozicijose, įtaka. Astrologai šį laikotarpį laiko palankiu naujoms pažintims, romantiškiems santykiams, kūrybiniams projektams ir džiaugsmo paieškai kasdieniame gyvenime.
Rugpjūčio 6 d. Venera įžengs į Svarstyklių ženklą. Kadangi ši planeta valdo Svarstykles, jos įtaka, anot astrologijos, pasireiškia ypač harmoningai. Tai palankus metas pasimatymams, meilės prisipažinimams, sužadėtuvėms ir net santuokai. Šis laikotarpis taip pat tinka įvaizdžio keitimui, kosmetinėms procedūroms, interjero atnaujinimui ir bet kokiai su grožiu ir estetika susijusiai veiklai.
Rugpjūčio 9 d. Merkurijus įžengs į Liūtą. Ši pozicija sustiprina kūrybinį mąstymą, įkvėpimą ir norą išreikšti save. Astrologai šį laikotarpį laiko palankiu naujoms idėjoms, drąsiems sprendimams ir bet kokiai veiklai, kuri padeda į gyvenimą įnešti daugiau spalvų – nuo kūrybiškumo iki namų ar sodo tobulinimo.
Rugpjūčio 11 d. Marsas įžengia į Vėžio ženklą, kuriame išliks iki rugsėjo pabaigos. Šiuo metu emocijos gali turėti stipresnę įtaką veiksmams, todėl svarbu nepriimti skubotų sprendimų. Tuo pačiu metu šis laikotarpis laikomas palankiu remontui, baldų perstatymui, persikraustymui ir kitiems dideliems namų pokyčiams.
Rugpjūčio 12 d. – jaunatis ir saulės užtemimas
Prasideda užtemimų sezonas – jį pradės Saulės užtemimas Liūto ženkle. Jis gali atnešti netikėtų naujienų, naujų idėjų ar pokyčių. Astrologai rekomenduoja neskubėti priimant svarbius sprendimus ir stebėti, kaip situacija vystysis per ateinančias kelias dienas.
Rugpjūčio 13–27 d. – augantis Mėnulis, Saulė ir Merkurijus Mergelėje
Rugpjūčio 22 d. Saulė įžengs į Mergelę. Tai tinkamas metas susitvarkyti namus, atlikti generalinį valymą, planuoti, tvarkyti dokumentus ir organizuoti kasdienius darbus. Šis laikotarpis taip pat palankus sodininkystei ir pasiruošimui rudeniui.
Rugpjūčio 25 d. Merkurijus pereis į Mergelės ženklą – ženklą, kuriame, anot astrologijos, aiškiausiai pasireiškia jo stiprybės. Tai palankus laikotarpis mokytis, analizuoti, apdoroti informaciją, kurti planus ir ruoštis naujiems mokslo metams.
Rugpjūčio 28 d. – pilnatis ir Mėnulio užtemimas
Mėnuo baigsis Mėnulio užtemimu Žuvyse. Astrologai šią dieną sieja su svarbių gyvenimo etapų užbaigimu, emociniais išgyvenimais ir vidiniais pokyčiais. Šiuo metu geriausia nesipriešinti tam, kas vyksta, o leisti įvykiams tekėti sava vaga ir susitelkti į poilsį bei atsigavimą.
Palankios ir nepalankios dienos rugpjūtį
Rugpjūtį bus dienų, kurios bus laikomos palankesnėmis svarbiems reikalams, pažintims, pirkiniams ir naujai pradžiai, taip pat datų, kai geriausia nepriimti skubotų sprendimų ir, jei įmanoma, vengti nereikalingos rizikos.
Palankios mėnesio dienos: 5, 11, 13, 18, 19, 20, 26.
Nepalankios dienos: 3, 4, 12, 28, 30, 31.
Jei planuojate svarbius reikalus, didelius pirkinius arba norite pasirinkti gerą laiką pokyčiams, galite vadovautis šiomis datomis:
darbui ir svarbiems reikalams: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;
finansiniams reikalams: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25;
meilei ir santykiams: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27;
naujai pradžiai: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
grožiui: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25;
kelionėms: 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27.
Apskritai rugpjūtis žada būti kupinas įvykių. Pirmoji mėnesio pusė bus palanki meilei, kūrybai ir bendravimui, vidurys gali atnešti netikėtų posūkių dėl užtemimų sezono, o antroji – padės susitvarkyti reikalus, susitelkti į darbą ir pasiruošti rudeniui. Astrologai pataria pasinaudoti palankiomis dienomis svarbiems sprendimams priimti, o užtemimų laikotarpiais išlikti ramiems ir neskubinti įvykių.
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