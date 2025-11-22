 Kas buvote praeitame gyvenime: gimimo diena gali atskleisti netikėtą tiesą

Kas buvote praeitame gyvenime: gimimo diena gali atskleisti netikėtą tiesą

2025-11-22 16:00 klaipeda.diena.lt inf.

Savaitės diena, kurią gimėte, gali atskleisti jūsų karminį vaidmenį ar net profesiją iš praeito gyvenimo.

Kas buvote praeitame gyvenime: gimimo diena gali atskleisti netikėtą tiesą
Kas buvote praeitame gyvenime: gimimo diena gali atskleisti netikėtą tiesą / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Ezoterikai teigia, kad gimtadienis gali atskleisti, kas žmogus buvo praeityje. Ir visa tai dėl planetos, kuri valdo jūsų gimimo dieną, energijos, rašo „Parade“.

Senovės tradicijose kiekviena iš septynių dienų atitiko vieną iš dangaus kūnų – Saulę, Mėnulį, Marsą, Merkurijų, Jupiterį, Venerą ir Saturną. Buvo tikima, kad šie objektai formuoja sielos karminę patirtį.

Sekmadienis – valdovas, įžymybė arba lyderis

Gimusieji sekmadienį yra siejami su Saule – galios ir žvaigždės statuso simboliu. Praeityje jie galėjo būti bendruomenės lyderiai, valdovai ar net atlikėjai, apsupti gerbėjų dėmesio.

Pirmadienis – virėjas, pedagogas arba ragana

Mėnulio energija atneša rūpestingą, motinišką karmą. Tokie žmonės galėjo rūpintis vaikais, gydyti, maitinti bendruomenes ar, dirbdami su gamtos jėgomis, praktikuoti mėnulio magiją.

Antradienis – riteris, karys arba gynėjas

Antradienį gimę žmonės turi Marso galią. Jų karma – bebaimio kario, kuris užstojo negalėjusius apsiginti.

Trečiadienis – žurnalistas, mokytojas arba prekybininkas

Valdomi Merkurijaus, šių žmonių gyvenimai buvo kupini mokymosi. Jie galėjo mokyti, rašyti, skleisti žinias arba užsiimti prekyba ir turėti savo parduotuvę.

Ketvirtadienis – žynys, mokslininkas arba tyrinėtojas

Jupiteris suteikė išminties ir smalsumo. Praeituose gyvenimuose tokie žmonės galėjo būti dvasiniai mokytojai, žyniai arba keliautojai, renkantys patirtį ir žinias iš viso pasaulio.

Penktadienis – menininkas, dizaineris arba grožio specialistas

Gimusieji penktadienį turi Veneros grožio ir harmonijos karmą. Praeityje jie galėjo kurti meną, puošti erdvę arba pabrėžti kitų grožį.

Šeštadienis – inžinierius, teisininkas arba ūkininkas

Saturnas atneša atsakomybę ir kruopštumą. Tokie žmonės buvo statybininkai, architektai, inžinieriai, teisėjai arba ūkininkai, kurie užtikrino stabilumą ir tvarką savo bendruomenėse.

Šiame straipsnyje:
gimtadienis
gimimo diena
karma
praeitis
praeities tapatybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų