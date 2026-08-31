Meilės horoskopas 2026-ųjų rugsėjui

Neužbaigtos meilės istorijos gali vėl apie save priminti, o žmonės iš praeities – netikėtai sugrįžti į jūsų gyvenimą, prognozuoja astrologė ir „YouTube“ kanalo autorė Marina Skadi (Marina Sokolova).
Pagrindinė mėnesio tema – jausmų ir santykių pervertinimas. Rugpjūčio 31 dieną prasidėjusi Veneros retrogradinė kilpa gali paskatinti kitaip pažvelgti į tai, kas anksčiau atrodė savaime suprantama. Galite prisiminti senus pažadus, neištartus žodžius, ankstesnes nuoskaudas ir pokalbius, kurie taip ir liko nebaigti.
Kai kurios poros grįš prie klausimų, kuriuos kadaise nusprendė atidėti. Vieniems tai suteiks galimybę atkurti santykius, o kitiems padės galutinai suprasti, kad grįžti į praeitį nebeverta.
Neatsargus žodis gali įžiebti konfliktą
Pirmąją rugsėjo pusę ypač svarbu stebėti, kaip kalbate su mylimu žmogumi. Vienas neatsargus žodis gali sukelti konfliktą, ypač jei santykiuose jau kurį laiką kaupėsi nuoskaudos ir priekaištai.
Tačiau ramus bei nuoširdus pokalbis gali padėti išspręsti kur kas daugiau nei mėginimas bet kokia kaina įrodyti savo tiesą. Tai palankus metas aptarti buitinius klausimus, bendrus planus, išlaidas, atsakomybės pasidalijimą ir poros ateitį.
Šeimas sukūrusiems žmonėms rugsėjis gali atnešti nemažai pokalbių apie namus ir bendrą gyvenimą. Gali būti svarstomas remontas, persikraustymas, būsto pirkimas, namų ruošos darbų pasidalijimas ar pagalba artimiesiems.
Svarbu, kad buitiniai klausimai nevirstų kova dėl valdžios. Šeimai reikia ne nugalėtojo, o abiem partneriams priimtinų susitarimų.
Jaunatis išryškins užslėptas nuoskaudas
Rugsėjo 11 dieną, 6.27 val., Mergelės ženklo 19-ajame laipsnyje stos jaunatis. Mėnesio viduryje gali užsimegzti naujų jausmų, taip pat keistis jūsų emociniai poreikiai.
Santykiuose gali sustiprėti aistra, pavydas ir troškimas sulaukti jausmų patvirtinimo. Atsiras poreikis iš tiesų suprasti, kas vyksta tarp partnerių. Jei poroje esama nepasitikėjimo, užslėptų nuoskaudų ar neišspręstų problemų, jos gali iškilti į paviršių.
Šiuo laikotarpiu bus itin lengva pasiduoti įtarimams ir norui kontroliuoti mylimą žmogų. Vis dėlto nederėtų tikrinti partnerio telefono, rengti apklausų ar daryti rimtų išvadų iš pavienių frazių.
Nuo rugsėjo 14 dienos iki 2027 metų gegužės truksiantis Lilit tranzitas per Ožiaragio ženklą į pirmą planą iškels paslėptas problemas, susijusias su valdžia ir kontrole poroje.
Gali kilti noras kontroliuoti mylimo žmogaus sprendimus, nustatyti griežtas taisykles arba, priešingai, išsilaisvinti iš santykių, kuriuose jaučiama per daug spaudimo. Jei kas nors kelia nerimą, geriau apie tai kalbėti tiesiai ir ramiai, nepaverčiant pokalbio aiškinimusi, kas kam ir ką yra skolingas.
Šis laikotarpis išryškins asmeninių ribų santykiuose temą. Jis gali padėti pamatyti, kur tarp partnerių vyrauja lygybė, o kur vienas žmogus pamažu įgyja pernelyg daug galios kitam.
Gali sugrįžti žmogus iš praeities
Ieškantiems meilės rugsėjis gali sugrąžinti žmogų, su kuriuo kadaise nepavyko sukurti santykių. Toks susitikimas gali sukelti stiprių emocijų ir priversti prisiminti tai, kas, regis, jau buvo seniai pamiršta.
Tačiau praeities sugrįžimas ne visada reiškia, kad romaną būtina pradėti iš naujo. Kartais toks susitikimas reikalingas tam, kad pagaliau suprastumėte, kodėl ankstesnė istorija nutrūko.
Galimos ir visiškai naujos pažintys. Kai kurios iš jų vystysis itin sparčiai. Jus gali patraukti ne tik žmogaus išvaizda, bet ir stiprus charakteris, pasitikėjimas savimi bei neįprastas gyvenimo būdas.
Vis dėlto žadėti bendrą ateitį nereikėtų skubėti. Pirmasis įspūdis gali būti labai ryškus, tačiau tikrasis suderinamumas atsiskleidžia tik laikui bėgant.
Ypač palanki pažintims ir romantiškam bendravimui bus antroji rugsėjo pusė. Taps lengviau rasti bendrų temų, susitarti dėl susitikimų ir aptarti bendrus planus.
Tai tinkamas metas eiti į pasimatymus, susipažinti per draugus, lankytis kultūros renginiuose ir priimti netikėtus kvietimus. Iš pirmo žvilgsnio niekuo neišsiskiriantis susitikimas gali tapti gražios istorijos pradžia.
Santykiuose gali prasidėti kova dėl lyderystės
Po mėnesio vidurio teks daugiau dėmesio skirti asmeninėms riboms. Vienas partnerių gali mėginti stipriau kontroliuoti kitą, pavyduliauti ar nuolat reikalauti meilės įrodymų. Kai kuriose porose išryškės kova dėl lyderystės.
Jeigu tokios tendencijos santykiuose egzistavo jau seniai, rugsėjį jų ignoruoti nebepavyks.
Sutuoktiniams ir ilgalaikiams partneriams tai tinkamas metas peržiūrėti bendro gyvenimo taisykles. Kas priima svarbiausius sprendimus? Kaip valdomi bendri pinigai? Kas rūpinasi namais? Kiek laiko kiekvienas partneris gali skirti sau?
Šie klausimai tiesiogiai veikia santykių kokybę. Jei daugelį metų didžioji dalis pareigų tenka tik vienam žmogui, susikaupęs nepasitenkinimas anksčiau ar vėliau iškyla į paviršių.
Kartu rugsėjį atsiras palankių progų susitaikyti. Susipykę įsimylėjėliai galės grįžti prie nebaigto pokalbio be ankstesnės įtampos. Bus palanku kalbėtis apie ateitį, planuoti bendras keliones, vestuves, šeimos pagausėjimą, persikraustymą ar kitus porą vienijančius gyvenimo pokyčius.
Rugsėjo pabaigoje – daugiau romantikos ir spontaniškumo
Šeimoms rugsėjo pabaiga atneš daugiau dinamikos. Gali kilti noras ištrūkti iš įprastos kasdienybės, daugiau keliauti, pramogauti kartu ir skirti laiko vienas kitam.
Tai palankus metas sugrąžinti į santykius romantiką ir prisiminti veiklas, kurios kadaise teikė džiaugsmo abiem partneriams.
Rugsėjo 26 dieną, 19.49 val., Avino ženklo 4-ajame laipsnyje stos pilnatis. Ji gali sustiprinti norą ginti savo interesus ir pagaliau išsakyti tai, kas ilgą laiką buvo nutylima.
Galimi emocingi prisipažinimai, aštrūs pokalbiai ir ilgai atidėlioti sprendimai. Vis dėlto svarbu nesugriauti santykių per vieną susierzinimo protrūkį. Jei problema iš tiesų rimta, ją geriausia aptarti emocijoms šiek tiek nurimus.
Vienišiems žmonėms rugsėjo pabaiga gali atnešti išskirtinę pažintį. Ypač patrauklūs atrodys aktyvūs, savarankiški, iniciatyvūs ir iš minios išsiskiriantys žmonės.
Romanas gali prasidėti labai greitai, tačiau tolesnė jo raida priklausys nuo to, kiek sutampa abiejų žmonių požiūris į artumą, įsipareigojimus ir asmeninę laisvę.
Trečiasis rugsėjo dešimtadienis bus palankus romantikai atgaivinti. Bendros kelionės, pasimatymai, kūrybinė veikla, pramogos ir netikėti pasiūlymai gali suteikti santykiams naują impulsą. Kai kurios poros atras bendrą pomėgį, kuris padės dar labiau suartėti.
Paskutinėmis mėnesio dienomis atsargiau rinkite žodžius
Paskutinėmis rugsėjo dienomis reikės daugiau dėmesio skirti žodžiams. Pokalbiai gali tapti gilesni, o noras sužinoti asmenines partnerio paslaptis – stipresnis.
Norėsis suprasti ne tik tai, ką žmogus sako, bet ir tai, ką jis linkęs nutylėti. Tai tinkamas metas atviriems pokalbiams, tačiau ne spaudimui ar bandymams priversti kitą žmogų atsiverti prieš jo valią.
Rugsėjis gali daug ką pakeisti meilės srityje. Vieni santykiai sulauks naujos galimybės, kiti pereis į naują etapą, o kai kurios poros po ilgo abejonių laikotarpio nuspręs pasukti skirtingais keliais.
Svarbiausiu orientyru taps ne emocijų stiprumas, o nuoširdus abiejų žmonių noras tęsti bendrą istoriją.
Šis mėnuo bus ypač reikšmingas tiems, kurie ilgą laiką blaškosi tarp praeities ir ateities. Seni jausmai gali sugrįžti, tačiau kartu atsiras galimybė į ankstesnę istoriją pažvelgti iš šalies. Sprendimą tuomet lems ne praeities ilgesys, o aiškesnis supratimas, kokių santykių iš tiesų norite ateityje.
Šeiminiame gyvenime rugsėjis mokys kalbėti apie tai, kas paprastai atidedama vėlesniam laikui. Meilei reikia ne tik stiprių jausmų, bet ir konkrečių veiksmų. Rūpestis, dėmesys, palaikymas, bendri sprendimai ir pagarba partnerio asmeninei erdvei gali gerokai sustiprinti tarpusavio ryšį.
O tiems, kurie kol kas yra vieni, šis mėnuo gali tapti naujo romantinio gyvenimo etapo pradžia. Nebūtina meilės atkakliai ieškoti – kartais ji ateina per paprastą pažintį, draugišką pokalbį, susitikimą darbe ar netikėtą kvietimą.
Kad ir kas nutiktų, naujo žmogaus nereikėtų lyginti su buvusiu partneriu. Nauji santykiai gali prasidėti tik tuomet, kai jiems leidžiama kurti savą, o ne kartoti ankstesnę istoriją.
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