Mėnulio kalendorius birželiui: šios datos gali pakeisti jūsų vasarą

2026 m. birželio mėnesio Mėnulio kalendorius pataria atsižvelgti į nepastovų energinį foną, atidžiau vertinti emocijas ir priimamus sprendimus, taip pat išmintingai paskirstyti jėgas tarp darbo, poilsio ir asmeninio gyvenimo.
Mėnulio fazės ir astrologinė prognozė 2026 m. birželio mėnesiui
Pirmoji birželio pusė labiau tinka seniems darbams užbaigti ir vidiniam atsinaujinimui, o antroji – aktyviems veiksmams, naujoms pažintims, kūrybai ir svarbių projektų pradžiai.
Birželio 1–14 d. – dylantis Mėnulis, Merkurijus Vėžio ženkle, Venera Liūto ženkle
Dylantis Mėnulis tradiciškai laikomas užbaigimo, apsivalymo ir apibendrinimo laiku. Šiomis dienomis lengviau atsikratyti nereikalingos netvarkos – tiek namuose, tiek mintyse. Tai tinkamas metas užbaigti senas problemas, sutvarkyti susikaupusias užduotis, atsisakyti žalingų įpročių ir sumažinti stresą. Didelius sumanymus ir rizikingus sprendimus astrologai pataria atidėti iki jaunaties.
Mėnuo prasideda įdomiu astrologiniu akcentu: Merkurijus įžengia į Vėžio ženklą ir jame išliks iki rugpjūčio 9 d. – ilgiau nei įprastai dėl retrogradinio judėjimo mėnesio pabaigoje. Merkurijus palankiai vertina logiką, tačiau Vėžio ženkle emocijos yra svarbesnės už protą. Jausmai gali lemti sprendimus, todėl stenkitės jiems visiškai nepasiduoti. Tačiau šis laikotarpis puikiai tinka šeimos bendravimui ir maloniems prisiminimams prie bendro stalo – tai vienas geriausių būdų pasitikti vasarą.
Birželio 13 d. romantika įgauna intensyvumo ir aistros: Venera pereina į Liūto ženklą ir ten išbūna iki liepos 9 d. Tai drąsių gestų, didelių pareiškimų ir smulkių prabangos dalykų metas – nesvarbu, ar tai būtų rožių puokštė, apsilankymas SPA centre, ar seniai svajotų daiktų pirkimas. Taip pat tinkamas metas daugiau laiko praleisti su vaikais.
Birželio 15 d. – jaunatis
Jaunatis Dvyniuose yra geriausias laikas naujiems kūrybiniams užsiėmimams, ypač susijusiems su rašymu ir žodžiais. Jei jau seniai norėjote pradėti rašyti, pradėkite dabar. Tai taip pat palankus metas socialiniams renginiams, persikraustymui ir susikaupusių reikalų tvarkymui.
Remiantis tradicine mėnulio žemdirbyste, laikotarpis nuo jaunaties iki pirmojo ketvirčio (birželio 14–22 d.) yra ypač palankus virš žemės augančių lapinių kultūrų sėjai – salotoms, špinatams, kopūstams ir įvairiems žalumynams.
Birželio 16–29 d. – augantis Mėnulis, Saulė Vėžio ženkle, Marsas Dvyniuose, retrogradinis Merkurijus
Augantis Mėnulis laikomas aktyvumo, augimo ir energijos kaupimo laiku. Šis laikotarpis tinkamas naujiems projektams, finansiniams sprendimams, pažintims, kelionėms ir viskam, kam reikalingas tobulėjimas bei judėjimas į priekį. Manoma, kad šiomis dienomis pradėti projektai įgauna pagreitį ir lengviau duoda rezultatų.
Nuo pirmojo ketvirčio Mėnulis pereina į aktyvaus augimo fazę. Pagal tradicinį žemdirbystės kalendorių nuo šio laikotarpio iki pat pilnaties (birželio 22–29 d.) prasideda palankiausias metas auginti pupeles, paprikas, pomidorus, cukinijas ir agurkus.
Birželio 21 d. Saulė įžengia į Vėžio ženklą. Prasidėjus astrologinei vasarai, pagrindiniu dėmesio centru tampa namai ir šeima. Kitos keturios savaitės – puikus metas namų renovacijai, aplinkos tvarkymui, kelionėms aplankyti artimųjų ar jaukioms šeimos vakarienėms. Saulė Vėžio ženklą paliks liepos 22 d.
Birželio 28 d. Marsas įžengs į Dvynius. Žodžiai tampa aštresni nei įprastai: Marsas Dvyniuose paaštrina sąmojį, bet taip pat gali išprovokuoti žodinius konfliktus. Atidžiai rinkitės žodžius. Tačiau žurnalistams, studentams ir visiems, dirbantiems su informacija, tai produktyvumo ir smalsumo laikotarpis.
Birželio 29 d. Merkurijus pradės judėti retrogradiškai ir toks išliks iki liepos 23 d. Kelionės gali pateikti netikėtumų, technika gali streikuoti, o žmonės – jautriau reaguoti į žodžius. Geriausia strategija: planuokite papildomo laiko atsargą, darykite duomenų atsargines kopijas ir pirmiausia įsiklausykite į pašnekovą.
Birželio 30 d. – pilnatis, Jupiteris Liūte
Pilnatis tradiciškai laikoma emociškai įkrautu laikotarpiu, kai daugelis procesų pasiekia piką. Tokiomis dienomis žmonės labiau linkę reaguoti impulsyviai, greičiau pavargsta ir aštriau suvokia įvykius. Tačiau tai palankus metas užbaigti darbus, apibendrinti rezultatus ir svarbiems suvokimams.
Birželio pilnatis Ožiaragyje poetiškai vadinama Braškių Mėnuliu. Ji taip pat žinoma kaip Medaus Mėnulis ir Rožių Mėnulis. Pilnatis atneša darbo projektų užbaigimą – apibendrinkite rezultatus ir užbaikite nebaigtus darbus. Kai kuriems ši diena gali tapti karjeros viršūne.
Birželio 30 d. Jupiteris įžengia į Liūto ženklą, kuriame išliks iki 2027 m. liepos 26 d. Tai vienas svarbiausių mėnesio ir visų metų astrologinių įvykių. Klesti kūrybiškumas, lyderystė ir pripažinimo siekis. Imkitės iniciatyvos, išeikite į sceną, kurkite. Liūtas taip pat valdo vaikus, todėl šis laikotarpis gali būti pažymėtas didesniu dėmesiu šeimai ir vaikams. Vienintelis perspėjimas – saugokitės perdėto pasipuikavimo.
Birželį naktinis dangus bus ypač įspūdingas: Mėnulis paeiliui artės prie Merkurijaus, Jupiterio ir Veneros.
Palankios ir nepalankios dienos 2026 m. birželį
Mėnulio kalendorius išskiria laikotarpius, kai energija palanki aktyviems veiksmams, ir dienas, kai geriau sulėtinti tempą. Jaunatis ir pilnatis tradiciškai laikomi nestabiliais laikotarpiais, todėl šiomis dienomis rekomenduojama vengti svarbių sprendimų ir rizikingų veiksmų.
Palankiausios birželio dienos: 2, 6, 12, 13, 16, 20, 21 ir 25 dienos.
Nepalankios dienos: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 24, 27 ir 30 dienos.
Palankios dienos pagal sferas
Naujos pradžios: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Pinigai: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29.
Apsipirkimas: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Darbas: 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Meilė: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Dantų gydymas: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 29.
Kelionės: 1, 2, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29.
Primename, kad Mėnulio kalendoriuje nėra universaliai „blogų“ dienų – bendruoju požiūriu nepalankios datos neretai gali būti palankios konkrečioms gyvenimo sritims.
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