2025-12-27 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Ši savaitė – tai apibendrinimo, vidinės pusiausvyros ir pasiruošimo naujam etapui laikotarpis. Lenormand kortos pataria neskubėti, atidžiai stebėti detales ir užbaigti seniai atidėliotas užduotis.

Metų pabaigos apibendrinimas ir svarbūs sprendimai: atskleidė, kas laukia Zodiako ženklų / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Gruodžio pabaiga palanki procesų užbaigimui, pagrįstų sprendimų priėmimui ir savo išteklių valdymui. Tai tinkamas metas apibendrinti metus ir nusistatyti ateities prioritetus.

Savaitės prognozė visiems Zodiako ženklams

Avinas – Dalgis

Ryžtingų veiksmų savaitė. Reikia greitai atlikti užduotį arba atsisakyti kažko, kas nebeveikia.

Jautis – Namai

Dėmesys į stabilumą, šeimą ir komfortą. Geras metas tvarkytis ir užsiimti namų ruoša.

Dvyniai – Paukščiai

Aktyvių diskusijų, pokalbių ir rūpesčių laikas. Svarbu nesiblaškyti ir susitelkti į esminius dalykus.

Vėžys – Medis

Atnaujintų jėgų ir vidinio atsparumo laikotarpis. Rūpinkitės savo gerove ir palaikykite vidutinį tempą.

Liūtas – Saulė

Sėkmė ir pasitenkinimas rezultatais. Pamatysite savo pastangų vaisius ir jausitės užtikrintai.

Mergelė – Raktas

Svarbus sprendimas arba teisingas požiūris. Ši savaitė padės rasti išeitį iš keblios situacijos.

Svarstyklės – Kryžkelė

Pasirinkimo metas. Reikia nuspręsti dėl krypties neatidėliojant.

Skorpionas – Bokštas

Susitelkimas ir distancija. Geriausia dirbti savarankiškai ir vengti nereikalingų emocijų.

Šaulys – Laivas

Ateities planai, pokyčių idėjos ar nauji horizontai. Geras metas strateginiam mąstymui.

Ožiaragis – Inkaras

Stabilumas ir ištvermė. Tvirtai stovite ant kojų ir užtikrintai laikotės pasirinkto kurso.

Vandenis – Sodas

Socialinis aktyvumas, susitikimai ir bendravimas. Ši savaitė palengvins naudingus kontaktus.

Žuvys – Širdis

Emocinis palaikymas, šilti santykiai ir harmoningas bendravimas. Geras laikotarpis artimiesiems.

