Numerologija atskleidžia, kaip padidinti savivertę pagal gimimo datą

Gimimo data 1, 10, 19, 28
Valdanti planeta: Saulė
Žmones, gimusius šiomis dienomis, valdo Saulė, todėl jiems patariama pasitikėti savo gebėjimais. Jie gali sustiprinti savivertę kiekvieną rytą atlikdami Saulės pasveikinimą.
Gimimo data 2, 11, 20, 29
Valdanti planeta: Mėnulis
Šiuos žmones valdo Mėnulis. Jie gali sustiprinti savivertę stengdamiesi nepasiduoti pernelyg dideliam emocionalumui. Taip pat jiems rekomenduojama kiekvieną rytą maudytis vonioje, į vandenį įpilant pieno.
Gimimo data 3, 12, 21, 30
Valdanti planeta: Jupiteris
Šiuos žmones valdo Jupiteris, todėl jiems patariama užsiimti įvairia kūrybine veikla. Taip pat verta dažniau dėvėti geltonos spalvos drabužius, nes ši spalva simbolizuoja laimę ir augimą.
Gimimo data 4, 13, 22, 31
Valdanti planeta: Rahu
Žmonėms, kuriuos valdo Rahu, patariama gyvenime laikytis disciplinos. Verta skirti laiko savo potencialui atpažinti ir nukreipti jį tinkama linkme. Taip pat rekomenduojama medituoti kartojant „OM“.
Gimimo data 5, 14, 23
Valdanti planeta: Merkurijus
Šiuos žmones valdo Merkurijus, todėl jiems patariama užsiimti tokia kūrybine veikla kaip rašymas, muzika ir dainavimas. Jie taip pat gali kartoti Ganešos mantrą, nes tikima, kad ši mantra yra itin galinga ir padeda suvokti savo vertę.
Gimimo data 6, 15, 24
Valdanti planeta: Venera
Šiomis dienomis gimusiems žmonėms patariama rūpintis savo asmenybe ir palepinti save. Tai padės geriau suvokti savo vertę. Taip pat galima nešioti apyrankę su kristalu, nes tikima, kad ji atneša sėkmę.
Gimimo data 7, 16, 25
Valdanti planeta: Ketu
Ketu valdomiems žmonėms verta užsiimti meditacija, nes tai gali padėti sustiprinti savivertę geriau pažinus savo gebėjimus. Taip pat galima deginti smilkalus ir kurti pozityvesnę aplinką.
Gimimo data 8, 17, 26
Valdanti planeta: Saturnas
Šiuos žmones valdo Saturnas, todėl jiems verta sutelkti dėmesį į darbštumą, sąžiningumą ir kantrybę. Šios savybės padeda stiprinti jų savivertę. Jie taip pat gali uždegti garstyčių aliejaus lempą po maldykliniu fikusu, kad nesijaustų nusivylę.
Gimimo data 9, 18, 27
Valdanti planeta: Marsas
Šiuos žmones valdo Marsas, todėl jiems verta didžiuotis savo dosnumu ir rūpestinga prigimtimi. Jie jaučiasi vertingi, kai gyvenime su jais elgiamasi tinkamai.
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