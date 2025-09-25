Numerologų pranašystės: gimusieji šiomis dienomis – ypatingi

Koks jūsų gimimo dienos skaičius ir ką jis slepia, sužinosite paprasčiausiai sudėdami jos skaitmenis. Pavyzdžiui, gimėte 28 dieną, (vadinasi, jūsų gimimo dienos skaičius – 1): 2+8=10. Jeigu skaičius didesnis nei 9, sudėkite dar kartą, kol gausite skaitmenį nuo 1 iki 9: 1+ 0 =1. Vadinasi, esate vieneto grupės atstovas.
Anot numerologų, gimimo dienos skaičiaus poveikis stipriausiai pasireiškia brandžiame amžiuje nuo 28 iki 56 metų. Į šį skaičių reikėtų atsižvelgti renkantis profesiją ar veiklos sritį. Gimimo diena mums iš tiesų parodo, ką galime duoti pasauliui, kokia mūsų misija.
Štai vienetuko atstovai – optimistai ir lyderiai iš prigimties. Tai – gimusieji bet kokio mėnesio 1, 10, 19, 28 dienomis (išskaidžius iki dešimtainės sistemos skalės jų visų skaičius yra 1).
Vienetuko žmonės, arba gimusieji minėtomis dienomis, turi aiškius tikslus ir idealus. Jiems sunku keisti savo nuomonę, požiūrį, sprendimus ar elgesį. Tai – stiprios, atkakalios ir užsispyrusios asmenybės, kurioms svarbu dėmesys ir aplinkinių pagarba. Dažniausiai jiems atrodo, kad yra gimę specialiai misijai, tarnauti žmonijai. Vertina laisvę ir nepripažįsta suvaržymų tiek asmeniniame gyvenime, tiek profesinėje veikloje. Yra kūrybingi ir išradingi, optimistai iš prigimties.
Jie noriai prisijungia prie socialinių organizacijų, projektų, iniciatyvų, jei jiems yra suteiktos pagrindinės pozicijos, sulaukia palaikymo ir įvertinimo.
Vienetuko atstovai mėgsta keliauti (greitai visur prisitaiko), gyventi prabangiai ir be apribojimų. Jie lengvai išleidžia pinigus dovanoms, svečiams ir draugams. Iš kitų išsiskiria geromis manieromis ir skoniu. Nepakenčia netvarkos, tinginystės, tuščių pažadų ir savanaudiškumo.
Turi ir trūkumų – didžiausi minusai
Pernelyg rūpinasi savo įvaizdžiu, ką aplinkiniai apie juos pagalvos ar pasakys. Jie daro didelę įtaką savo draugams ir kolegoms, todėl neretai tuo naudojasi. Ypač nepakenčia kritikos, bet linkę kritikuoti kitus. Jei jiems nepavyksta pasiekti aukštų pozicijų darbe, įgyvendinti savo sumanymų ir idėjų, nesijaučia įvertinti, tampa liūdni ir dirglūs, net gali panirti į depresiją.
Sėkmės raktas
Jie mėgsta naujoves, yra dosnūs, darbštūs, pakelia didelius (tiek psichologinį, tiek fizinį) krūvius, produktyvūs, sąžiningi ir dažniausiai nepavydūs. Šios savybės jiems padeda siekti profesinių aukštumų. Jų altruistiškas noras padėti kitiems atneša naudos. Aktyviausia jų gyvenimo trukmė – nuo 35 iki 49 metų amžiaus.
Vienetuko žmonėms gerovę pritraukia veikla, kurioje jie dirba iš idėjos, gilių įsitikinimų, nevaržomi ir nekontroliuojami. Taigi, jei esate šio skaičiaus atstovas, duris į sėkmę jums atvers tik jūsų gyvenimo misiją įprasminanti veikla. Dirbdami vien dėl pinigų nemėgstamą darbą nieko gero nepešite.
Numerologų patarimas
Jeigu esate vienetuko atstovas, prieš išleisdami, skolindami ar investuodami pinigus, kruopščiai apgalvokite. Venkite pompastikos, nepriimkite skubotų sprendimų. Neleiskite, kad jus užvaldytų ambicijos, pernelyg nesigirkite savo pasiekimais, nedemonstruokite savo pranašumo prieš kitus – užsitrauksite aplinkinių nemalonę. Galite daug prarasti, jei pasiduosite emocijoms – kovosite apimti kokios nors aistros vien tam, kad kovotumėte, be rimto pagrindo ir aiškios pozicijos.
Ilgaamžiai?
Numerologų teigimu, šie žmonės yra apdovanoti stipriu imunitetu, tačiau nuolat patiria problemų dėl kraujotakos, senatvėje kenčia dėl padidėjusio kraujospūdžio. Jautri vieta – ir akys. Nors būdami vyresnio amžiaus dažnai atsiduria ligoninėje, bet greitai atsigauna ir gyvena ilgai.
Po 50-ies į racioną įtraukite produktų, kurie valo kraują. Svarbu gerti pakankamai skysčių, nepersitempti dirbant sunkių darbų, nes dažnai pervertinate savo galimybes. Venkite produktų, didinančių skrandžio sulčių rūgštingumą, riebaus maisto (žuvies, mėsos), vyno, varškės, jogurto. Nevalgykite vėlai naktį.
Garsūs šios grupės atstovai: Pamela Anderson, Billas Gatesas, Marilyn Monroe, Sharon Stone, Antanas Smetona, Edith Piaf, Billas Clintonas, Vytautas Šapranauskas, Brigitte Bardot, Saddamas Huseinas.
