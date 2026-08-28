Pasitikrinkite: šiais mėnesiais gimę žmonės be reikalo nuolat save nuvertina

Būtent tokia savybė, astrologų nuomone, neretai sieja žmones, gimusius kovą, birželį, rugpjūtį ir gruodį. Jie linkę kelti sau pernelyg aukštus reikalavimus ir būti daug griežtesni sau nei aplinkiniai. Tačiau nuolatinės abejonės savimi anaiptol nereiškia, kad žmogui nesiseka. Priešingai, šiais keturiais mėnesiais gimusių žmonių realių pasiekimų ir jų pačių vertinimo skirtumas gali būti ypač ryškus.
Kovas
Kovo mėnesį gimę žmonės – svajingos Žuvys arba ryžtingi Avinai – įpratę giliai išgyventi įvykius, todėl nesėkmes dažnai prisimena geriau nei savo pergales. Net ir pasiekę reikšmingą rezultatą, jie gali susitelkti į nedidelę klaidą ir nuspręsti, kad galėjo padaryti daugiau. Iš tiesų kovą gimę žmonės paprastai juda pirmyn stabiliau, nei jiems atrodo. Jiems svarbu pastebėti savo rezultatus ir nepaversti kiekvieno naujo tikslo įrodymu, kad anksčiau kažko nepadarė pakankamai gerai. Jų stiprybė – intuicija, tačiau jautrumas kartais sustiprina abejones. Todėl verta dažniau savo pojūčius palyginti su realybe ir įsiklausyti į artimųjų nuomonę – jie gali objektyviau įvertinti jų pažangą.
Birželis
Birželį gimę Dvyniai ir Vėžiai dažnai mano, kad jau turėtų būti pasiekę kitą etapą. Jų aktyvus protas nuolat lygina dabartį su tuo, kokia ji, jų manymu, turėjo būti. Dėl to realūs pasiekimai atrodo nepakankami, ypač jei pažanga vyksta lėčiau, nei tikėtasi. Tačiau problema dažniau slypi ne rezultatų trūkume, o pernelyg trumpuose terminuose, kuriuos jie patys sau nustato. Birželį gimę žmonės lengvai pereina prie naujų tikslų, nespėję įvertinti to, ką jau padarė. Kartais jiems verta sustoti ir atsigręžti atgal: tai, kas atrodo kaip įprastas kelio etapas, iš tiesų gali būti reikšmingas pasiekimas.
Rugpjūtis
Rugpjūtį gimę Liūtai ir Mergelės dažnai atrodo pasitikintys savimi ir susikaupę, nors viduje gali būti itin reiklūs sau. Jie greitai pastebi savo klaidas ir trūkumus ir net po sėkmės toliau galvoja apie tai, ką dar reikėtų ištaisyti. Siekis būti tobulam padeda jiems daug pasiekti, tačiau kartu trukdo mėgautis rezultatais. Ne kiekvieną smulkmeną reikia nedelsiant taisyti, o trūkumai nepanaikina privalumų. Kartais rugpjūtį gimusiems žmonėms verta nustoti nuolat ieškoti priežasties save kritikuoti ir pagaliau pamatyti save tokius, kokius juos jau seniai mato aplinkiniai – pasitikinčius savimi ir sėkmingus.
Gruodis
Gruodį gimę Šauliai ir Ožiaragiai įpratę kelti sau didelius tikslus ir savo rezultatus lyginti ne su pradiniu tašku, o su idealiu ateities vaizdu. Todėl net ir didelė pažanga jiems gali atrodyti nepakankama: pasiekę vieną viršūnę, jie iškart pradeda galvoti apie kitą. Problema čia ne sėkmės trūkumas, o pernelyg aukštai iškelta kartelė. Gruodį gimę žmonės kartais reikalauja iš savęs atitikti idealą, kurio praktiškai neįmanoma pasiekti. Jiems nereikia atsisakyti ambicijų – daug svarbiau išmokti pastebėti jau nueitą kelią ir pripažinti savo pasiekimus.
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