Šie Zodiako ženklai – ypatingi

Vėžys
Vėžio ženklą valdo Mėnulis, o šis dangaus kūnas yra emocijų ir pasąmonės valdovas, todėl Vėžiai gali tiksliai suvokti kitų žmonių jausmus ir duoti jiems puikių patarimų. Jie taip pat pajaučia, kada kuo nors negalima pasitikėti ir kuo greičiau nuo to žmogaus atsiriboja. Be to, Vėžiai yra jautrūs neigiamai energijai – tam tikroje vietoje jie pradeda jaustis nejaukiai. O pačių Vėžių namai – ypač svetingi, net jei ir kuklūs. Jie yra puikūs reiki praktikai.
Liūtas
Liūtai yra sėkmingi ir šia sėkme apdovanoja kitus. Jų buvimas šalia apsaugo ir duoda pasitikėjimo. Visgi daugelis Liūtų slepia paranormalių reiškinių patirtis, pavyzdžiui, pranašiškas žinutes sapnuose. Jų bendravimo įgūdžiai ir aistra savęs pažinimui suteikia jiems ypatingą pranašumą tapti puikiais astrologais ir taro kortų būrėjais.
Skorpionas
Skorpionai yra natūralūs ekstrasensai. Jie lengvai skaito kitų žmonių mintis ir įžvelgia paslėptus motyvus. Jie taip pat pasižymi magnetizmu, dėl kurio visada yra mėgstami. Juos traukia dvasingumas, jie į jį žiūri labai rimtai, be baimės studijuoja ir gilinasi. Jie gali tapti mediumais. Jų psichinė galia, kilusi iš Plutono, suteikia jiems pranašumo atlaikant sunkumus.
Vandenis
Vandeniai pasižymi stipriu dvasiniu polinkiu, jie teisingi ir ištikimi. Vandeniai greitai ir intuityviai gauna informaciją, tai galima būtų apibūdinti kaip intuiciją, ir yra labai įpratę ja vadovautis. Jie turi telepatinį ryšį su savo draugais, partneriais ir šeima.
Žuvys
Žuvys yra itin jautrios kitų žmonių ir aplinkos energijai. Štai kodėl jos gali jausti potraukį arba atstumti tam tikrus žmones, vietas ar net daiktus. Jos taip pat geba gauti informaciją per sapnus. Gimusieji po šiuo ženklu dažnai turi aiškiaregystės dovaną.
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