Šios Zodiako ženklų poros – tiesiog nesuderinamos

Jautis ir Avinas

Anot astrologų, šie Zodiako ženklai neturi nieko bendro. Avinai yra spontaniški, jie mėgsta greitą gyvenimo būdą, o Jaučiai sunkiai susidoroja su netikėtumais ir mieliau lieka savo komforto zonoje. Nors iš pradžių jie gali gerai sutarti, ilgainiui jų santykiai pamažu nutrūks.

Dvyniai ir Žuvys

Žuvys ir Dvyniai emocijų pasaulį mato visiškai skirtingai. Žuvys yra labai jautrios, o Dvyniai šiam santykių aspektui per daug dėmesio neskiria. Jei šie du ženklai pradeda santykius, galiausiai vienas lieka įskaudintas.

Vėžys ir Šaulys

Vėžiai yra emocionalūs ženklai, turintys manipuliavimo įgūdžių, o Šauliai yra drąsūs ir nepriklausomi. Nors Vėžiai ilgainiui gali tapti itin lankstūs ir priklausomi nuo savo partnerio, Šauliai nuo tokio toksiškumo pabėgs patys.

Liūtas ir Skorpionas

Šie ženklai yra labai panašios prigimties, todėl tikriausiai dėl to ir kyla konfliktas. Abu yra nepaprastai dominuojančios asmenybės, pasitikinčios savimi, tad Liūtas niekada negali susitarti su Skorpionu ir atvirkščiai.

Jautis ir Šaulys

Šauliai – nuotykius mėgstančios sielos, kurios visada ieško įspūdžių ir kažko naujo. Tačiau Jaučiui tam trukdo komforto troškimas. Nors nuotykių trokštantis Šaulys yra pasiruošęs tyrinėti pasaulį kartu su savo Jaučiu, pastarasis tikriausiai dėl to savęs neaukos.

Vandenis ir Vėžys

Vandeniai mėgsta laisvę ir nepriklausomybę. Kad ir kokie jie būtų įsimylėję, niekam neleis atimti savo individualumo. Vėžiai – priešingai. Jie yra emociškai priklausomi ir negali pakęsti vienatvės. Šis derinys santykiuose niekada neveikia.

Dvyniai ir Mergelė

Nors iš pradžių viskas atrodo tobula, šie du ženklai vėliau pamažu ima tolti. Priežastis – visiškai priešingos jų asmenybės. Dvyniai iš prigimties yra savininkiški, jie taip pat neryžtingai priima gyvenimo sprendimus, o Mergelės to negali pakęsti. Be to, Mergelės yra perfekcionistės ​​ir netoleruoja klaidų.

Ožiaragis ir Liūtas

Liūtai yra aistringi ir nepaprastai protingi. Kita vertus, Ožiaragiai yra pragmatiški ir žino, kaip atlikti savo darbą. Tikriausiai dėl šių skirtumų jie vienas kitą ir traukia. Tačiau laikui bėgant ima ryškėti Liūto dominavimas, todėl vargu ar šie ženklai – gera pora.