Svarbiausios 2026 metų datos, kurios keičia viską

2026-ieji žada būti kupini pokyčių visose gyvenimo srityse. Astrologai išskiria svarbiausias datas, kurios ypač veikia finansus, karjerą ir asmeninius santykius. Svarbių įvykių planavimas šiais laikotarpiais padidina sėkmės ir stabilumo tikimybę, taip pat padeda išvengti nereikalingų klaidų.
Sausis – finansai ir naujos galimybės
Sausio 4 ir 10 d. laikomos ypač palankiomis finansams. Saulė ir Jupiteris sukuria sąlygas pelningiems sandoriams, pajamų generavimui ir naujų projektų pradžiai. Sausio 14–15 d. yra idealus laikas veiksmams santykių ir karjeros srityje, nes dienos energija palaiko pokyčius.
Vasaris – romantika ir intuicija
Vasario 17 ir 18 d. laikomos ypač galingomis dienomis jūsų asmeniniame gyvenime. Šiuo laikotarpiu galite užmegzti santykius ir pasitikėti savo intuicija, kuri gali padėti priimti svarbius sprendimus dėl meilės ir finansų.
Kovas – retrogradinis Merkurijus
Nuo vasario 26 d. iki kovo 20 d. Merkurijus yra retrogradinėje fazėje, todėl patartina tikrinti dokumentus, susitarimus ir finansinius planus. Tai taip pat laikotarpis, kai turėtumėte sutelkti dėmesį į bendravimą santykiuose ir vengti skubotų sprendimų.
Balandis – naujos galimybės
Nuo balandžio 26 d. Uranas Dvyniuose atveria naujas galimybes darbe, finansuose ir kūrybinėse srityse. Tai geras laikas pradėti verslą, keisti darbą ar įgyvendinti netradicinius sprendimus.
Gegužė – stabilumas ir harmonija
Gegužės 6, 13, 23 ir 31 d. palankios romantikai, sužadėtuvėms ir santykių stiprinimui. Tai taip pat laikas stabiliems finansiniams sprendimams.
Birželis–liepa – planų peržiūra
Retrogradinis Merkurijus nuo birželio 29 d. iki liepos 23 d. reikalauja atidaus dėmesio finansams ir darbui. Grįžimas prie senų projektų gali būti labai pelningas, jei atidžiai viską patikrinsite.
Rugpjūtis – užtemimas ir vidiniai pokyčiai
Rugpjūčio 12 ir 28 d. – Saulės ir Mėnulio užtemimų dienos, kurios gali paveikti emocijas, finansus ir santykius. Svarbu atidžiai planuoti ir įsiklausyti į savo intuiciją.
Spalis–lapkritis – retrogradinė Venera
Nuo spalio 3 d. iki lapkričio 13 d. retrogradinė Venera skatina persvarstyti finansinius sprendimus ir santykius. Tai laikas analizuoti ir koreguoti senus susitarimus, o ne kurti naujas pradžias.
Gruodis – metų pabaiga ir apžvalga
Gruodžio 5 ir 21 d. laikomos svarbiomis dienomis užbaigti projektus, sudaryti susitarimus ir apžvelgti praėjusius metus. Tai palankus laikotarpis ateinančių metų finansiniam planavimui ir santykių peržiūrai. Svarbu užbaigti senus projektus ir vengti rizikingų sprendimų, nes šių dienų energija skatina stabilumą ir harmoniją.
Naujausi komentarai