Jau aišku, kada kitąmet vyks pagrindinė brandos egzaminų sesija

Anot jos, kovo pabaiga–balandžio pradžia, kaip įprastai, numatyta lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų egzaminų kalbėjimo dalims, o egzaminai raštu prasidės birželio 1 dieną, pirmasis jų – lietuvių kalbos ir literatūros.
Pakartotinė brandos egzaminų sesija planuojama nuo birželio 22 dienos, ji truks iki liepos 13 dienos.
III gimnazijos klasės mokiniams (vienuoliktokams) lietuvių kalbos ir literatūros egzamino kalbėjimo dalis ir IV gimnazijos klasės mokiniams (dvyliktokams) užsienio kalbos egzamino II dalies kalbėjimo dalis vyks ne atostogų metu, kaip būdavo anksčiau.
Jie atostogaus po Velykų, tokiu būdu vienuoliktokai ir dvyliktokai turės nepertraukiamas atostogas poilsiui jau atlikę brandos egzaminų kalbėjimo dalis.
Kitų klasių mokiniai atostogaus savaitę prieš Velykas.
Pagal šią savaitę patvirtintą tvarką, abiturientai turės daugiau laiko apsispręsti, kokius egzaminus laikyti, – pasirinkimo laikas pratęstas nuo lapkričio 25 dienos iki vasario 15 dienos.
Patys III–IV gimnazijos klasių mokiniai galės pasitikrinti, ar mokykla nesuklydo ir juos užregistravo į pasirinktus brandos egzaminus.
Mokiniai iki nustatytos datos elektroninėje sistemoje turės patvirtinti laikomas egzaminų dalis, pastebėję netikslumų apie tai turės raštu informuoti mokyklos vadovą.
Šių mokslo metų abiturientams pirmą kartą bus leidžiama dar tais pačiais mokslo metais perlaikyti ne tik neišlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros, bet ir matematikos egzamino antrąją dalį.
Tam, kad egzaminas būtų išlaikytas, reikės surinkti 25 taškus.
Suteikiama galimybė brandos egzamino laikymą atidėti pakartotinei sesijai mokyklos vadovo įsakymu dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, kai abiturientui tuo pačiu metu, kaip ir vykstanti pagrindinė sesija, tenka laikyti stojamąjį egzaminą užsienio aukštojoje mokykloje.
