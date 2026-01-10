Sausio 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.39 val., leidžiasi 16.14 val. Dienos ilgumas 7.35 val.
Mėnulis (delčia) teka 0.26 val., leidžiasi 11.06 val.
Vardadieniai:
Agatonas, Vilhelmas, Ginvilas, Ginvilė, Vilius
Sausio 10-oji Lietuvos istorijoje:
1673 — Vilniuje sugriuvo per Nerį italų architekto Jano Baptisto Ferdianio statytas arkinis tiltas.
1794 — Paryžiuje mirė gamtos mokslų profesorius, keliautojas, rašytojas Johann George Adam Forster (Johanas Georgas Adamas Forsteris), 1772—1775 m. dalyvavęs antrojoje James Cook (Džeimso Kuko) kelionėje aplink pasaulį, o 1784—1787 m. dėstęs botaniką, zoologiją bei paleontologiją Vilniaus universitete.
1856 — gimė Jonas Karolis Zembrickis, Mažosios Lietuvos istorikas. Mirė 1919 m.
1871 — gimė Juozas Lozoraitis, lietuvių prozininkas, publicistas, poetas, lietuviškos spaudos platintojas. Mirė 1920 m.
1936 — gimė tautosakininkas, humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas, tekstologas Kostas Aleksynas.
1923 — prasidėjo Klaipėdos krašto sukilimas.
1942 — gimė rašytojas Rimantas Šavelis.
2005 — mirė kalbininkas, vienas iš žymiausių Lietuvos esperantininkų Laurynas Algimantas Skūpas. Gimė 1937 m.
2013 — mirė žymi lietuvių keramikė Liucija Šulgaitė. Gimė 1933 m.
Sausio 10-oji pasaulio istorijoje:
1862 — mirė Samuel Colt (Samuelis Koltas), ginklų išradėjas, kurio vardu pavadintas revolveris.
1863 — Londone pradėjo veikti pirmasis pasaulyje metropolitenas.
1883 — gimė rusų poetas ir rašytojas Aleksėjus Tolstojus.
1901 — rastas pirmasis naftos telkinys Teksase.
1920 — įkurta Tautų Lyga.
1928 — Leonidui Trockiui, vienam SSRS įkūrėjų, sovietų vyriausybė įsakė palikti šalį.
1971 — mirė madų dizainerė prancūzė Coco Chanel (Koko Šanel). Gimė 1883 m.
1994 — JAV prezidentas Bill Clinton (Bilas Klintonas) aukščiausio lygio susitikime Briuselyje inicijavo sutartį dėl Ukrainos branduolinio arsenalo sunaikinimo bei pritarė NATO suartėjimui su Rytų Europos valstybėmis.
1995 — du musulmonai, dalyvavę nužudant Nobelio premijos laureatą rašytoją Naguib Mahfouz (Nagibą Mahfuzą), Egipte nuteisti mirties bausmei.
2011 — Armėnijoje rasta iki šiol seniausia žinoma vyno darykla, veikusi prieš maždaug 6 tūkst. metų.
2021 — Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno (Kim Čen Uno) oficialių pareigų partijoje pavadinimas buvo pakeistas iš pirmininko į generalinio sekretoriaus. Tokiu būdu Kim Jong Unas užėmė postą, anksčiau priklausiusį jo velioniui tėvui.
2022 — Baltimorėje Jungtinėse Valstijose įvykdyta pirmoji sėkminga kiaulės širdies transplantacija žmogui. Recipientas mirė praėjus dviem mėnesiams po operacijos.
Sausio 10-oji šou pasaulyje:
1945 — Londone gimė britų roko dainininkas Rod Stewart (Rodas Stiuartas).
1959 — gimė amerikiečių pankroko grupės „Meat Puppets“ gitaristas ir vokalistas Curt Kirkwood (Kertas Kirkvudas).
1997 — James Brown (Džeimso Brauno) žvaigždė papildė Holivudo žvaigždžių Šlovės Taką.
1999 — HBO televizijoje debiutavo serialas „Sopranai“ (The Sopranos).
2007 — mirė vienas garsiausių Italijos filmų prodiuserių, aktorės Sophia Loren (Sofijos Loren) vyras Carlo Ponti (Karlas Pontis). Jam buvo 94 metai.
2016 — mirė popmuzikos žvaigždė Davidas Bowie'is (Deividas Bouvis). Gimė 1947 m.
