Sausio 3-ioji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.42 val., leidžiasi 16.04 val. Dienos ilgumas 7.22 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 9.31 val., teka 15.38 val.
Vardadieniai:
Genovaitė, Viltautas, Vyda, Vida
Sausio 3-ioji Lietuvos istorijoje:
1846 — Laurynas Ivinskis išleido pirmąjį lietuvišką kalendorių.
1872 — gimė Jonas Vileišis, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, žymus visuomenės ir politinis veikėjas. Mirė 1942 m.
1879 — gimė Steponas Kairys, politinis veikėjas, publicistas, 1918 metų vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras. Mirė 1964 m.
1917 — gimė teisininkas, chorvedys, vargonininkas, pedagogas, kultūros veikėjas Algirdas Kačanauskas. Mirė 1977 m.
1931 — gimė tekstologė, vertėja Aldona Mickienė.
1943 — gimė Petras Bingelis, choro ir orkestro dirigentas, pedagogas, Lietuvos ir Kauno miesto politinis bei visuomenės veikėjas. Mirė 2020 m.
1985 — gimė krepšininkas Linas Kleiza.
2006 — eidamas 82 metus, mirė poetas, vertėjas ir žurnalistas Petras Keidošius.
2012 — eidama 76-uosius metus, mirė dailėtyrininkė Laimutė Cieškaitė Brėdikienė.
2022 — Klaipėdos apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl Kuršių marių taršos – joje kaltinimai pareikšti kartono gamybos įmonei „Grigeo Klaipėda“ ir keturiolikai esamų bei buvusių įmonės darbuotojų. Aplinkos apsaugos departamentas pareiškė įmonei daugiau kaip 48 milijonų eurų civilinį ieškinį.
Sausio 3-ioji pasaulio istorijoje:
106 m. pr. Kr. — gimė romėnų rašytojas Ciceronas.
1777 — Amerikos Nepriklausomybės kare George Washington (Džordžo Vašingtono) kariuomenė prie Prinstauno sumušė lordo Cornwall (Kornvalio) vadovaujamus britų dalinius.
1892 — gimė „Žiedų valdovo“ (The Lord of the Rings) autorius J. R. R. Tolkienas(Dž. R. R. Tolkinas). Mirė 1973 m.
1925 — Benito Mussolinis paleido Italijos parlamentą ir pasiskelbė Italijos diktatorius, pasidavindamas duče (Il Duce).
1926 — mirė čekų rašytojas ir poetas Jaroslavas Hašekas.
1946 — mirties bausmė už valstybės išdavimą įvykdyta William Joyce (Viljamui Džoisui), kuris Antrojo pasaulinio karo metais per radiją skleidė nacių propagandą Didžiajai Britanijai.
1959 — Aliaska tapo 49-ąja JAV valstija.
1967 — ligoninėje mirė Jack Ruby (Džekas Rabis), kuris nušovė įtariamą JAV prezidento Kenedžio žudiką Lee Harvey Oswald (Li Harvį Osvaldą).
1977 — didžiausia per 30 gyvavimo metų Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paskola – beveik 4 mlrd. dolerių – suteikta Didžiajai Britanijai.
1980 — Kenijoje nužudytas Joy Adamson (Džojus Adamsonas), austrų kilmės britų gamtininkas ir rašytojas, knygos „Gimusi laisva“ autorius.
1990 — įvyko didžiausia traukinių avarija Pakistano istorijoje: 307 asmenys žuvo, greitajam keleiviniam traukiniui įsirėžus į krovininį.
1993 — JAV ir Rusijos vadovai – George Bush (Džordžas Bušas) ir Borisas Jelcinas – pasirašė SGA-II sutartį, kuri numatė beveik dviem trečdaliais sumažinti šalių branduolinės ginkluotės arsenalus.
1997 — Jugoslavija pripažino opozicijos pergalę Belgrade vykusiuose savivaldybių rinkimuose.
2003 — gimė klimato aktyvistė Greta Thunberg.
2020 — per JAV raketų smūgį Bagdado tarptautiniame oro uoste žuvo svarbus Irano sukarintų pajėgų vadas Qasemas Soleimani (Kasemas Soleimanis).
Sausio 3-ioji šou pasaulyje:
1945 — gimė „Led Zeppelin“ muzikantas John Paul Jones (Džonas Polas Džounsas).
1956 — Niujorke gimė amerikiečių aktorius Melas Gibsonas.
1990 — kompozitorius Andrew Lloyd Webberis (Endriu Loydas Veberis) būdamas 41-erių išsiskyrė su šokėja ir dainininke Sarah Brightman (Sara Braitman), kuriai tuo metu buvo 29-eri. Pora buvo susituokusi beveik septynerius metus.
2011 — Holivudo žvaigždė Arnold Schwarzenegger (Arnoldas Švarcenegeris) baigė darbą Kalifornijos gubernatoriaus poste.
2013 — Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas suteikė Rusijos pilietybę Prancūzijos kino žvaigždei Gerard Depardieu (Žerarui Depardjė).
2014 — būdamas 74 metų mirė JAV rokenrolo grupės „Everly Brothers“ žvaigždė Phil Everly (Filas Everlis).
