Gruodžio 6-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.23 val., leidžiasi 15.55 val. Dienos ilgumas 7.32 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.57 val., teka 16.46 val.
Vardadieniai:
Bilmantas, Miglė, Mikalojus, Norvydė
Datos:
Šv. Mikalojus, Arklių diena
Gruodžio 6-oji Lietuvos istorijoje:
1497 — įkurtas Pasvalys.
1520/1522 — Vilniuje gimė Barbora Radvilaitė, Lietuvos kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė. Mirė 1551 m. Krokuvoje.
1864 — mirė Lietuvos istorikas, rašytojas ir švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų Simonas Daukantas. Gimė 1793 m.
1866 — gimė Martynas Benjaminas Laužemis, vertėjas, publicistas.
1935 — paleistas Kauno miesto Aleksoto funikulierius.
1997 — Vilniuje mirė Lietuvos operatorius, scenaristas ir režisierius, išgarsėjęs savo filmais apie gamtą Petras Abukevičius. Gimė 1928 m. Pumpėnuose.
2001 — mirė chemikas organikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, už nuopelnus švietimui, mokslui ir kultūrai apdovanotas LDK Gedimino ordinu, Pranas Buckus. Gimė 1926 m.
2010 — Kultūros ministerijoje paskelbti Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai: kompozitorius ir dirigentas Vaclovas Augustinas, tapytojas Jonas Gasiūnas, teatro režisierius Povilas Mataitis ir teatro dailininkė Dalia Lidija Mataitienė, rašytojas Icchokas Meras, operos dainininkas Virgilijus Kęstutis Noreika bei rašytojas Rolandas Rastauskas.
2013 — 85-ąjį jubiliejų švenčiantis dirigentas Saulius Sondeckis apdovanotas Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.
2015 — mirė žurnalistas, Vyrų krizių ir informacijos centro steigėjas, buvęs Lietuvos televizijos diktorius Algirdas Meškauskas. Gimė 1960 m.
2020 — eidamas 78-uosius metus mirė choro dirigentas, nacionalinės premijos laureatas Petras Bingelis.
2024 — prieš dešimtmetį į Klaipėdą atplaukęs suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) laivas-saugykla „Independence“ perduotas Lietuvai ir tapo šalies nuosavybe.
Gruodžio 6-oji pasaulio istorijoje:
1421 — Vindzore gimė paskutinysis Lankasterių dinastijos Anglijos karalius Henrikas VI.
1492 — Christopher Columbus (Kristupas Kolumbas) atrado salą, kurioje dabar įsikūrusios dvi valstybės – Haitis ir Dominika.
1917 — paskelbta Suomijos Respublika.
1929 — Turkijoje moterims buvo suteikta balsavimo teisė.
1941 — Belgijos karalius Leopold (Leopoldas) vedė Lilian Baels (Liljaną Beils).
1971 — Indija pripažino Bangladešo nepriklausomybę; Pakistanas nutraukė su Indija diplomatinius santykius.
1973 — prisiekė JAV viceprezidentas Gerald Ford (Džeraldas Fordas).
1992 — rinkėjai Šveicarijoje atmetė vyriausybės planą prisijungti prie 19-kos Europos valstybių laisvosios prekybos zonos.
2010 — interneto milžinė „Google“ atidarė virtualią elektroninių knygų parduotuvę.
2011 — Tokijas grąžino Pietų Korėjai daugiau nei tūkstantį tomų istorinių dokumentų, kurie buvo pagrobti, kai Korėjos pusiasalis buvo Japonijos kolonija. Šiuo žingsniu buvo siekiama pagerinti netvarius abiejų šalių santykius.
2022 — 2022-ųjų Laisvės premija skirta Rusijos invazijai besipriešinančios Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.
Gruodžio 6-oji šou pasaulyje:
1956 — gimė grupės R. E. M. gitaristas Peter Buck (Piteris Bakas).
1962 — gimė Ben Watt (Benas Vatas), britų grupės „Everything But the Girl“ narys.
1969 — „Rolling Stones“ grupės labdaringo koncerto metu žuvo 4 žmonės.
1970 — gimė švedų popgrupės „Ace of Base“ narysUlfas Ekbergas.
1988 — „Metallica“ baigė kurti savo pirmąjį vaizdo klipą „One“.
1988 — mirė amerikiečių dainininkas, rokenrolo kūrėjas Roy Orbison (Rojus Orbisonas). Gimė 1936 m.
2007 — praėjus dviem dienoms po staigios mirties vieno Los Andželo viešbučio kambaryje, Teksaso reperis Chad Butler (Čadas Batleris), dar vadinęsis „Pimp C“, buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui.
2013 — elektrinė gitara, kuria Bob Dylan (Bobas Dilanas) grojo per savo įsimintiną pasirodymą 1965 metų Niuporto folkmuzikos festivalyje, parduota už rekordinę sumą – 965 tūkst. dolerių.
2023 — žurnalas „Time“ metų žmogumi paskelbė JAV popmuzikos žvaigždę Taylor Swift (Teilor Svift), pavadinęs šią muzikos ikoną „savo pačios istorijos heroje“.
