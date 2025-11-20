Lapkričio 20-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.56 val., leidžiasi 16.11 val. Dienos ilgumas 8.15 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 8.47 val., leidžiasi 15.29 val.
Vardadieniai:
Andė, Feliksas, Felicija, Jovydas, Laimis, Vaidvilė
Datos:
Afrikos industrializacijos diena
Pasaulinė vaiko teisių diena
Tarptautinė nerūkymo diena
Jauno vyno šventė
Pasaulinė filosofijos diena
Lapkričio 20-oji Lietuvos istorijoje:
1870 — gimė Teodoras Brazys, muzikologas, kompozitorius, choro dirigentas. Mirė 1930 m.
1872 — gimė literatas Vladas Pauliukonis. Mirė 1945 m.
1937 — gimė žurnalistas Vilius Baltrėnas.
1932 — gimė rašytoja Danutė Žilaitytė-Juškaitienė.
1943 — gimė poetė Violeta Palčinskaitė. 1961 m. išleido pirmąjį eilėraščių rinkinį „Žemė kėlė žolę“. 2003 m. apdovanota Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi.
1994 — Čikagoje mirė žurnalistas, vertėjas bei visuomenės veikėjas Balys Dundulis. Gimė 1910 m.
2007 — eidama 60-uosius metus, mirė poetė, eseistė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Onė Baliukonė.
2010 — televizijos laidos metu sulaikyta vagystėmis įtariama dainininkė Irma Jurgelevičiūtė.
2012 — eidama 73 metus, mirė ilgametė Kauno valstybinio lėlių teatro aktorė Ramutė Teresė Kabelkaitė.
2014 — filosofui, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjui, humanitarinių mokslų daktarui Vaclovui Bagdonavičiui įteikta valstybinė Jono Basanavičiaus premija.
Lapkričio 20-oji pasaulio istorijoje:
1616 — kardinolas Richelieu (Rišeljė) tapo Prancūzijos valstybės ministru.
1818 — Simon Bolivar (Simonas Bolivaras) paskelbė Venesuelos nepriklausomybę.
1858 — gimė švedų rašytoja, pirmoji moteris gavusi Nobelio literatūros premiją Selma Lagerlof (Selma Lagerliof).
1873 — susivieniję Budos ir Pešto miestai tapo Vengrijos sostine – Budapeštu.
1889 — gimė JAV astronomas Edwin Powell Hubble (Edvinas Pauelas Hablas).
1894 — mirė rusų kompozitorius ir pianistas Antonas Rubinšteinas.
1910 — sirgdamas pneumonija mirė rusų rašytojas Levas Tolstojus.
1917 — Pirmojo pasaulio karo metais pirmą kartą mūšyje panaudoti tankai.
1942 — gimė Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas).
1945 — Niurnberge (Vokietija) prasidėjo 24 nacių karo vadų teismas.
1947 — Vestminsterio abatijoje Londone įvyko princesės Elizabeth II (Elzbietos II) ir leitenanto Philip Mountbatten (Filipo Mauntbateno) vedybos.
1962 — JAV prezidentui John F. Kennedy (Džonui Kenedžiui) sutikus atšaukti blokadą, baigėsi Kubos krizė.
1975 — mirė generolas Francisco Franco (Fransiskas Frankas), šalį valdęs nuo pilietinio karo Ispanijoje pabaigos.
1990 — Saddam Hussein (Sadamas Huseinas) įsakė į Kuveitą papildomai įvesti 250 000 Irako karių.
1992 — gaisras nuniokojo Vindzoro pilį Londone, tačiau pavyko išgelbėti pagrindines meno vertybes.
1995 — Lech Walesa (Lechas Valensa) pralaimėjo Lenkijos prezidento rinkimus Aleksandrui Kwasniewskiui (Aleksandrui Kvasnevskiui).
2014 — būdama 88 metų mirė daugiausiai titulų turinti pasaulio aristokratė ekscentriškoji Ispanijos Albos kunigaikštienė Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y Silva (Marija del Rosario Kajetana Alfonsa Viktorija Euchenija Fransiska Fic-Džeims Stiuart i Silva), vadinama Cayetana (Kajetana).
2022 — dvi savaites trukęs Jungtinių Tautų susitikimas dėl klimato kaitos COP27 baigėsi istoriniu susitarimu dėl finansinės pagalbos pažeidžiamoms šalims dorojantis su klimato kaitos poveikiu ir dideliu nusivylimu dėl nesėkmės stumiant didesnius taršos mažinimo tikslus.
2022 — Kazachstane vyko pirmalaikiai prezidento rinkimai, įtvirtinę dabartinio lyderio Kassymo-Jomarto Tokayevo (Kasymo Žomarto Tokajevo) valdžią.
Lapkričio 20-oji šou pasaulyje:
1947 — gimė grupės „Eagles“ narys James Gang (Džeimsas Gengas).
1957 — gimė Jimi Brown (Džimio Brauno) iš grupės „UB40“.
1995 — įvyko pasaulinė „The Beatles“ dainos „Free As A Bird“ premjera.
2003 — Michael Jackson (Maiklas Džeksonas) sulaikytas dėl kaltinimų vaikų tvirkinimu.
2006 — Los Andželo ligoninėje mirė režisierius Robert Altman (Robertas Altmanas), filmų „Žaidėjas“ (The Player), „M*A*S*H“ ir Nešvilis“ (Nashville) kūrėjas.
2008 — sulaukęs 80 metų Varšuvoje mirė žinomas lenkų kino ir teatro aktorius, režisierius Janas Machulskis. Scenos veteranas, gimęs 1928 m. Lodzėje, sukūrė apie 70 vaidmenų teatre ir nusifilmavo 45 juostose.
2011 — kantri muzikos dainininkė Taylor Swift (Teilor Svift) ir britų soulo deivė Adele (Adel) tapo didžiausiomis Amerikos muzikos apdovanojimų (AMA) ceremonijos laimėtojomis – jos atsiėmė po tris apdovanojimus.
