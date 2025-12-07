Pirmos į akistatą su įtariamu žudiku stojusios moterys: laukinis jo žvilgsnis išdavė – viskas baigta

„Kalniečių parke vyrai gaudo tą žmogų! Bėga, bėga, bėga! Bėga link Kalniečių „McDonald's“ su raudona striuke! Mes atpažinome, pradėjo bėgti! Greičiau važiuokite link „McDonald's“ pusės!“ – šias frazes neabejotinai prisimins visi, dalyvavę įtariamojo paieškoje gruodžio 5-osios vakarą šukuojant Kalniečių parką Kaune.
Būtent jas per „Zello“ programėlę, kur realiu įvykio laiku buvo dalijamasi turima informacija, ištarė dvi moterys – mama ir dukra, šiame parke pirmosios pastebėjusios ieškomą B. Mikutavičių ir akimirksniu sutelkusios kitus pilietiškus gyventojus, kad užkirstų kelią ir įtariamasis nepaspruktų. Kol keli vyrai bėglį vijosi, kiti žaibiškai blokavo praėjimą. Ir netrukus B. Mikutavičius buvo paguldytas ant šaligatvio S. Žukausko gatvėje bei perduotas ten atvykusiems policijos pareigūnams.
Kas šios moterys, lemiamu momentu nepabūgusios sekti paskui įtariamą žudiką, išsiaiškinti pavyko politikei Audronei Jankuvienei. Abi jos – drąsios, bet kuklios. „Kauno dienos“ žurnalistams pasiteiravus, ar sutiktų pasikalbėti apie gruodžio 5-osios vakaro įvykius, kaunietės neprieštaravo, tačiau paprašė užtikrinti anonimiškumą. Visa tai – dėl suprantamų priežasčių: asmeninio saugumo ir nenoro prisiimti nuopelnų vien sau, o pasidalyti jais su visais vienybę tąkart pademonstravusiais kauniečiais.
Įtartinas šešėlis
Susisiekus telefonu, atsiliepė jauna moteris, kuri, kaip jau minėta, B. Mikutavičiaus paieškoje dalyvavo su mama. Ji savo atmintyje atkūrė įtampos kupiną, tačiau sėkme vainikuotą siužetą. „Į Kalniečių parką įėjome iš tos pusės, kurioje yra aikštelė, prie kavinės. Nuėjusios apie 100 metrų, pamatėme neapšviestą vietą. Pasukau galvą ir pastebėjau įtartiną vyrišką šešėlį, kuris sustojo. Mamai pasakiau, kad ten kažkas yra. Atsisukusios į jį, lėtu žingsniu pradėjome eiti jo link. Tada vyras nusisuko ir pajudėjo link gatvės“, – pasakojo pašnekovė.
Tuo metu, spėjo kaunietė, įtarimų sukėlęs vyras greičiausiai jau suprato, kad buvo pastebėtas. Tokią prielaidą, pasak pašnekovės, leidžia daryti ir tai, nes fone buvo girdėti iš mobiliosios programėlės „Zello“ sklindanti informacija, kurias Kauno vietas tikrina kiti paieškos dalyviai.
„Nuo jo laikėmės gana didelio atstumo, nes buvome tik dviese ir bijojome. Vyras sustojo, prasisegė striukę ir kažką iš jos išėmęs laikė rankoje. Tada atsisuko į mus. Kadangi apėjome lanką, atsidūrėme jam už nugaros. Paskui ėjome link parko pusės. Į tą pačią pusę žengė ir jis. Kai priekyje pasirodė du vaikinai, jų paklausiau: „Kodėl praėjote tą įtartiną vyrą?“, išgirdau juos sakant: „Čia – ne jis (B. Mikutavičius – aut. past.)“. Tačiau, kai pasakiau, kad jis, vaikinai apsisuko ir link to vyro ėjome jau keturiese: aš, mama ir du vaikinai. Priekyje pamatėme dar tris vaikinus, kurie taip pat prie mūsų prisijungė“, – detalizavo jauna moteris.
Bandė kalbėtis
Tada, tarstelėjo kaunietė, jos mama bandė sustabdyti pastebėtą įtartiną vyrą tokiais žodžiais: „Palauk, sustok, mes norime su tavimi pasikalbėti. Kodėl tu nekalbi? Gal tu ne tas, kurio mes ieškome. Sustok, pakalbėk su mumis“. Tačiau pastariesiems prašymams jis nepakluso, o tik paspartino žingsnį, kad nutoltų.
„Pribėgome prie jo vėl apsukę lanką. Žinoma, visi laikėmės saugaus atstumo. Pamatėme, kad tas vyras burną slepia po aukšta apykakle. Kai jis šiek tiek patraukė ją nuo savo veido, pažvelgė į mane ir mamą su šypsena veide, bei pasakęs: „Aš nieko nepadariau“, žengė kelis žingsnius atgal nuo mūsų visų. Jo žvilgsnis buvo laukinis ir kupinas baimės, išduodantis, kad tai – viskas, nes jį atpažinome. Tada šalia buvusiems vaikinams su mama ištarėme: „Čia – jis“, – akistatą su įtariamu žudiku B. Mikutavičiumi, prisiminė jauna moteris.
Įspraustas į kampą
Supratęs, kad kaunietės jį demaskavo, įtariamasis dviem nužudymais ėmė sprukti per Kalniečių parką link „McDonald's“. „Kai pradėjome vytis, vis atsisukdamas jis purškė dujas. Žinoma, mes, moterys, atsilikome nuo penkių jį besivijusių vyrukų, nes jie buvo greitesni“, – atviravo kaunietė.
Pašnekovės teigimu, B. Mikutavičius bėgo išties labai greitai. Jį pagauti buvo sunku. Įtariamasis apsuko lanką, o tada pradėjo blaškytis parke, nes, tikėtina, suprato, kad iš visų pusių yra apsuptas daugybės žmonių ir pasprukti nebus nė menkiausios galimybės. „Mes su mama labai pavargome, todėl sustojome ir per programėlę kvietėme prie Kalniečių parko atvažiuoti kitus paieškų dalyvius. Kai atbėgome į S. Žukausko gatvę, pamatėme, kad jis jau guli ant grindinio ir yra sulaikytas gyventojų“ – sakė jauna moteris.
Sukrėtė poelgis
Paklausta, kas ją paskatino kartu su mama leistis į įtariamojo dviejų jaunų moterų nužudymu paiešką, kaunietė neslėpė – jos dabartinis amžius yra panašus į B. Mikutavičiaus aukų. „Mane sukrėtė jo poelgis ir neramino suvokimas, kad tarp mūsų yra tokių žmonių. Tai, ką paieškų dieną su mama patyrėme, buvo kažkas tikrai ypatingo. Gera matyti bendruomeniškumą ir suprasti, kad gyvename tokiame mieste, kur galima jaustis saugiems, nes, ištikus bėdai, atsiranda daug gerų žmonių. Kauniečiai tikrai yra ypatinga jėga“, – jautriai kalbėjo jauna moteris.
Pašnekovė atvira – šiuo metu joms su mama emociškai yra sunkiau nei tądien, kai viskas vyko, nes afekto būsena veikiausiai buvo užgožusi baimę. „Dabar mes jaučiame įtampą lyg būtume padariusios kažką negero“, – užsimindama apie sumišusią dabartinę savo būseną pokalbį baigė pilietiška kaunietė, 2024-ųjų žiemą dalyvavusi ir Gedimino Filipavičiaus pagrobtos mažametės paieškoje.
Suėmė trims mėnesiams
Primename, kad Kauno apylinkės teismas sekmadienio, gruodžio 7-osios, rytą išnagrinėjo prokurorės prašymą ir dviejų merginų nužudymu įtariamam B. Mikutavičiui skyrė trijų mėnesių suėmimą.
Anot teisėsaugos, 29-erių vyras įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tą pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas.
Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
