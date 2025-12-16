Gruodžio 16-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.35 val., leidžiasi 15.52 val. Dienos ilgumas 7.17 val.
Mėnulis (delčia) teka 5.15 val., leidžiasi 13.18 val.
Vardadieniai:
Adas, Albina, Alina, Audronė, Vygaudas
Gruodžio 16-oji Lietuvos istorijoje:
1882 — gimė Tadas Ivanauskas, lietuvių mokslininkas, gamtininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1970 m.
1983 — mirė modernaus neoromantinio stiliaus poetas Antanas Miškinis. Gimė 1905 m.
1942 — mirė tarpukario Lietuvos politinis veikėjas, istorikas, pirmosios vyriausybės vadovas Augustinas Voldemaras. Gimė 1883 m.
1944 — mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, finansininkas, visuomenės ir politikos veikėjas Jonas Vailokaitis. Gimė 1886 m.
1950 — gimė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Lietuvos inžinierė, politinė veikėja, partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago dukra.
1964 — mirė signataras, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas, inžinierius, politikas, profesorius Steponas Kairys. Gimė 1879 m.
2003 — eidamas 70-uosius metus mirė nusipelnęs artistas, Klaipėdos dramos teatro aktorius Algirdas Venskūnas. Gimė 1934 m.
2013 — eidamas 84-uosius metus mirė žinomas architektas Julius Masalskas.
2019 — Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatais paskelbti kino režisierius Algimantas Puipa, rašytojas Saulius Šaltenis, operos solistė Asmik Grigorian, Lietuvos paviljono Venecijos meno bienalėje autorės Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė ir Lina Lapelytė, kompozitorė Zita Bružaitė ir aktorė Viktorija Kuodytė.
Gruodžio 16-oji pasaulio istorijoje:
1773 — įvyko Bostono arbatėlė: organizacijos „Laisvės sūnūs“ narių grupė įsiveržė į britų laivus Bostono uoste ir išmetė į jūrą arbatžolių krovinį – apie 342 dėžes.
1775 — gimė anglų rašytoja Jane Austen (Džein Ostin). Mirė 1817 m.
1835 — per gaisrą Niujorke (JAV) sudegė mažiausiai 600 pastatų.
1859 — mirė vokietis Wilhelm Grimm (Vilhelmas Grimas), vienas garsiųjų „Brolių Grimų pasakų“ autorius.
1893 — Karnegio salėje Niujorke įvyko Antonino Dvorako (Antonino Dvoržako) 9-osios „Naujojo pasaulio simfonijos“ (New World Symphony) premjera.
1915 — Albert Einstein (Albertas Einšteinas) viešai paskelbė apie reliatyvumo teoriją.
1916 — Sankt Peterburge nužudytas įtakingas Rusijos caro šeimos aplinkos asmuo — Grigorijus Rasputinas.
1917 — gimė britų rašytojas, mokslinės fantastikos romano „2001 metų kosminė odisėja“ autorius Sir Arthur Charles Clarke (Seras Arturas Čarlzas Klarkas). Mirė 2008 m.
1920 — žemės drebėjimo aukomis Kinijoje tapo 180 000 gyventojų.
1921 — mirė prancūzų kompozitorius, pianistas, dirigentas Charles Camille Saint-Saens (Šarlis Kamilis Sen Sansas). Gimė 1835 m.
1953 — įvyko pirmoji Baltųjų Rūmų spaudos konferencija. Joje dalyvavo prezidentas Dwightas Eisenhoweris (Dvaitas Aizenhaueris) ir 161 korespondentas.
1969 — Didžiosios Britanijos Bendruomenių Rūmai balsavo už mirties bausmės panaikinimą.
2019 — Popiežius Pranciškus panaikino galimybę prisidengti popiežiškąja paslaptimi aiškinantis seksualinio išnaudojimo bylas.
2019 — JAV Atstovų Rūmai nubalsavo už apkaltą prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pagal abu jam pareikštus oficialius kaltinimus.
2022 — Hagoje įsikūręs specialusis teismas Kosovui pripažino buvusių sukilėlių vadą Salihą Mustafą kaltu dėl žudymo ir kankinimų ir skyrė jam 26 metų įkalinimo bausmę.
Gruodžio 16-oji šou pasaulyje:
1913 — Charlie Chaplin (Čarlis Čaplinas) pradėjo aktoriaus karjerą, gaudamas po 150 dolerių per savaitę.
1939 — gimė garsi norvegų aktorė ir režisierė Liv Ullmann (Liv Ulman).
1943 — gimė roko gitaristas Anthony Hicks (Antonis Hiksas).
1946 — gimė Benny Andersson (Benis Andersonas), garsiosios švedų grupės „ABBA“ narys.
1958 — gimė „R.E.M.“ grupės narys Mike Mills (Maikas Milsas).
1983 — grupė „The Who“ oficialiai paskelbė apie savo iširimą.
1993 — MTV transliavo „Nirvanos“ akustinį koncertą.
1999 — Holivudo žvaigždžių Šlovės taką papildė amerikiečių aktorės Sigourney Weaver (Sigurni Viver, „Svetimas“) žvaigždė.
2009 — sulaukęs 79 metų mirė Roy Disney (Rojus Disnėjus), kurio tėvas ir dėdė įkūrė „Disney“ pramogų imperiją.
2010 — Amerikos televizijos veteranas Larry King (Laris Kingas) užbaigė legendinę vakaro pokalbių laidą „Larry King Live“, kuri ketvirtį amžiaus buvo rodoma per CNN. „Larry King Live“ įtraukta į Guinnesso (Gineso) pasaulio rekordų knygą kaip ilgiausiai gyvuojanti to paties asmens vedama ir tuo pačiu eterio laiku rodoma laida.
