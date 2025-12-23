Gruodžio 23-ioji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.40 val., leidžiasi 15.54 val. Dienos ilgumas 7.14 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 11.14 val., leidžiasi 19.20 val.
Vardadieniai:
Migdonijus, Minė, Veliuona, Viktorija, Vilbutas
Gruodžio 23-ioji Lietuvos istorijoje:
1771 — gimė Jozefas Frankas, gydytojas, 1805–1823 m. Vilniaus universiteto profesorius. Jo iniciatyva buvo įkurta Vilniaus medikų draugija, ambulatorija, Vakcinacijos ir Motinystės institutai. Mirė 1842 m.
1831 — mirė grafaitė, 1831 m. sukilimo dalyvė, lietuviškoji Žana d'Ark Emilija Pliaterytė. Gimė 1806 m.
1885 — gimė Kipras Petrauskas, dainininkas (tenoras), operos solistas. Mirė 1968 m.
1886 — gimė Andrius Garbukas (slapyvardis – Pustapėdis), JAV lietuvių poetas – humoristas, satyrinių eilėraščių autorius, anekdotų rinkinių sudarytojas.
1904 — išėjo pirmasis legalus lietuviškas dienraštis „Vilniaus žinios“. Laikraščio steigėjas – Petras Vileišis.
1922 — Biržų rajone gimė poetas, kinematografininkas Jonas Mekas. Mirė 2019 m.
1941 — gimė rašytojas Povilas Dirgėla. Mirė 2004 m.
Gruodžio 23-ioji pasaulio istorijoje:
1832 — prancūzai užėmė Antverpeną, priversdami olandus pripažinti Belgijos nepriklausomybę.
1888 — apimtas depresijos, olandų dailininkas Vincent van Gogh (Vincentas Van Gogas) nusipjovė kairiąją ausį.
1933 — Marinus van der Lubbe (Marinas van der Liubė) nuteistas kalėti iki gyvos galvos už Reichstago padegimą Berlyne.
1948 — mirties bausmė įvykdyta II pasaulinio karo nusikaltėliams – buvusiam Japonijos premjerui Hideki Tojo (Hidekiui Todžo) ir šešiems jo parankiniams.
1950 — popiežius Pijus XII paskelbė, jog Vatikane rastas Šv. Petro kapas.
1953 — mirties bausmė įvykdyta SSRS saugumo šefui Lavrentijui Berijai.
1995 — Prancūzijoje netoli Grenoblio miesto rasti 16 religinių savižudžių kūnai.
1996 — pirmą kartą anglikonų bažnyčios istorijoje keturios moterys Jamaikoje buvo įšventintos į kunigus.
2010 — Lenkija iš Niujorko aukcionų susigrąžino nacistų konfiskuotus du Juliano Falato paveikslus.
2013 — eidamas 95-uosius metus Iževske mirė Michailas Kalašnikovas, legendinio automatinio šautuvo AK-47 autorius.
Gruodžio 23-ioji šou pasaulyje:
1964 — gimė Eddie Vedder (Edis Vederis) iš grupės „Pearl Jam“.
1965 — gimė grupės „Guns N' Roses“ narys Slash (Slešas).
1967 — gimė dainininkė ir manekenė, Prancūzijos pirmoji dama Carla Bruni (Karla Bruni).
2010 — didžiojo ekrano žvaigždės Scarlett Johansson (Skarlet Johanson) ir Ryan Reynolds (Rajenas Reinoldsas) pateikė skyrybų dokumentus.
2011 — galutinai įteisintos Holivudo aktoriaus Melo Gibsono ir jo buvusios žmonos Robyn (Robin) skyrybos, kurios kino žvaigždei kainavo pusę turto.
2013 — eidamas 94-uosius metus mirė garsus amerikiečių muzikantas ir kompozitorius, „Grammy“ laureatas Yusef Lateef (Jusefas Latifas), kuris vienas pirmųjų į tradicinį džiazą inkorporavo pasaulio etninę muziką.
