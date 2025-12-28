Gruodžio 28-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.42 val., leidžiasi 15.58 val. Dienos ilgumas 7.16 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 0.55 val., teka 11.58 val.
Vardadieniai:
Daumantė, Ema, Kamilė, Vaidilutė, Vidas
Gruodžio 28-oji Lietuvos istorijoje:
1863 — Kaune įvykdyta mirties bausmė kunigui, vienam iš 1863 m. sukilimo vadų Antanui Mackevičiui. Gimė 1828 m.
1907 — Sankt Peterburge gimė skulptorius, dailininkas Stasys Vaitkus. Mirė 1989 m. Vilniuje.
1941 — fronte prie Maskvos žuvo vertėjas, prieškario lietuvių poetas dadaistas imažinistas Pranas Morkūnas. Gimė 1900 m. Rygoje.
1949 — gimė aktorius, režisierius Petras Venslovas.
2010 — Emilio Vėlyvio režisuota kriminalinė komedija „Zero 2“ tapo pelningiausiu nuo 1993 metų šalies kino teatruose rodytu lietuvišku filmu.
2022 — eidama 43-iuosius metus mirė stilistė, nuomonės formuotoja Agnė Jagelavičiūtė.
Gruodžio 28-oji pasaulio istorijoje:
1694 — nuo raupų mirė Anglijos karalienė (nuo 1689 m.) Mary (Merė) II-oji.
1065 — buvo atidarytas Vestminsterio vienuolynas Londono rajone.
1869 — amerikietis William Semple (Viljamas Semplis) užpatentavo kramtomąją gumą.
1908 — daugiau nei 82 tūkstančiai gyventojų tapo žemės drebėjimo Mesinoje (Italija) aukomis.
1923 — mirė prancūzų architektas Alexandre-Gustave Eiffel (Aleksandras Gustavas Eifelis), suprojektavęs Eifelio bokštą Paryžiuje.
1937 — mirė prancūzų kompozitorius Maurice Ravel (Morisas Ravelis).
1947 — mirė paskutinysis Italijos monarchas — karalius (1900—1946 m.) Viktoras Emanuelis III.
1970 — karo tribunolas Ispanijoje mirties bausme nuteisė šešis baskų separatistus.
1981 — gimė pirmasis dirbtinio apvaisinimo būdu pradėtas kūdikis — amerikietė Elizabeth Jordan Carr (Elizabet Džordan Kar).
1997 — perpildyto kalėjimo netoli San Paulo miesto Brazilijoje kaliniai paėmė 450 įkaitų, reikalaudami ginklų ir šarvuoto automobilio pabėgimui.
2004 — Niujorko onkologijos ligoninėje mirė rašytoja ir socialinė kritikė Susan Sontag (Suzan Sontag), kuri buvo viena iš įtakingiausių savo kartos mąstytojų ir garsiausias intelektualų pasipriešinimo JAV politikai po rugsėjo 11-osios atakų balsas. Jai buvo 71 metai.
2013 — Kinija oficialiai leido poroms susilaukti antro vaiko, jeigu bent vienas iš tėvų yra vienturtis savo šeimoje; tokiu būdu pirmą kartą sušvelninta jau tris dešimtmečius galiojanti griežto gimstamumo reguliavimo politika.
Gruodžio 28-oji šou pasaulyje:
1922 — gimė „Marvel“ komiksų kūrėjas Stanas Lee (Stenas Ly), prisidėjęs kuriant tokius komiksų personažus kaip Žmogus-voras (Spider-Man), Iksmenai (X-Men), Geležinis žmogus (Iron Man). Mirė 2018 m.
1950 — gimė muzikantas, dainų autorius, prodiuseris, grupės „Bon Jovi“ bosistas Hugh McDonald (Hju Makdonaldas).
1953 — gimė pianistas Richard Clayderman (Ričardas Klaidermanas).
1968 — grupė „The Doors“ išleido singlą „Touch Me“.
1971 — gimė grupės „2 unlimited“ vokalistė Anita Doth (Anita Dot).
1978 — gimė amerikiečių muzikantas, pianistas, dainininkas, Grammy apdovanojimų laureatas John Legend (Džonas Ledžendas).
1983 — Kalifornijoje nuskendo „Beach Boys“ grupės narys Dennis Wilson (Denisas Vilsonas).
2010 — būdamas 89 metų Niujorke mirė iškilus džiazo atlikėjas ir kompozitorius Billy Taylor (Bilis Teiloras).
