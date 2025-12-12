Gruodžio 12-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.31 val., leidžiasi 15.53 val. Dienos ilgumas 7.22 val.
Mėnulis (delčia) teka 0.09 val., leidžiasi 12.45 val.
Vardadieniai:
Joana, Dagmara, Gilmintas, Vaingedė, Vainius, Vainė, Žana
Gruodžio 12-oji Lietuvos istorijoje:
1501 — Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras karūnuotas Lenkijos karaliumi.
1586 — mirė Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Transilvanijos vaivada Steponas Batoras. Gimė 1533 m.
1858 — gimė poetas Juozapas Lideikis. Mirė 1898 m.
1891 — gimė kalbininkas, lietuvių filologas bei istorikas Jonas Užpurvis. Mirė 1992 m. Vokietijoje.
1899 — gimė rašytojas, visuomenės veikėjas Augustinas Gricius. Mirė 1972 m.
1958 — mirė prozininkas, spaudos bendradarbis Juozas Nemeikša. Gimė 1887 m.
2008 — eidamas 66-uosius metus Vilniuje mirė nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordino kavalierius, kritikas, dramaturgas, vertėjas, eseistas, poetas Sigitas Geda.
2012 — eidamas 49 metus, mirė aktorius ir režisierius Artūras Šablauskas.
2019 — Seimas nuo 26 iki 23 metų sutrumpino į privalomąją karo tarnybą šaukiamų jaunuolių amžių.
2024 — Seimas suteikė valstybės pripažinimą neopagoniškajai senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“.
Gruodžio 12-oji pasaulio istorijoje:
1787 — Pensilvanija tapo antrąja JAV valstija.
1821 — gimė prancūzų novelistas Gustave Flaubert Rouen (Gustavas Flobertas Ruenas), parašęs kūrinį „Madam Bovari“ (Madame Bovary).
1863 — gimė norvegų tapytojas ir vienas ekspresionizmo pradininkų Edvard Munch (Edvardas Munkas), žinomas kaip simbolinės figūrinės kompozicijos „Šauksmas“ autorius.
1896 — Londone buvo pirmą kartą pademonstruotas italų išradėjo Guglielmo Marconi (Guljelmo Markonio) radijo aparatas.
1913 — Florencijoje buvo rastas 1911 m. iš Paryžiaus Luvro meno muziejaus pavogtas Leonardo da Vinci (Leonardo Da Vinčio) šedevras „Mona Liza“.
1915 — pirmą kartą nuo žemės pakilo vokiečių inžinieriaus Hugo Junkers (Hugo Junkerso) pagamintas lėktuvas iš metalo.
1920 — įvyko Maurice Ravels (Mauriso Revelso) baleto „La Valse“ premjera Paryžiuje.
1940 — per Antrąjį pasaulinį karą Jugoslavija pasirašė sutartį dėl amžinos draugystės su Vengrija.
1966 — britų buriuotojas Francis Chichester (Fransis Čičesteris) vienas atliko ilgiausią ligi šiol žinomą kelionę dvistiebiu buriniu laivu „Gypsy Moth IV“. Per 107 dienas jis nuplaukė 13 tūkst. 750 mylių.
2010 — JAV nacionalinė Kalėdų eglučių asociacija (NCTA) oficialiai pripažino, kad pirmą kartą pasaulyje eglė buvo panaudota rengiantis švęsti Kalėdas 1510 metais Rygoje.
2015 — COP21 klimato viršūnių susitikime Paryžiuje 195 šalys susitarė neleisti vidutinei temperatūrai pasaulyje pakilti daugiau nei 2 laipsniais Celsijaus lyginant su priešindustriniu lygiu.
2022 — ES pasiekė principinį susitarimą dėl 18 mlrd. eurų finansinės pagalbos Ukrainai ir patvirtino minimalų didžiųjų korporacijų mokestį, taip sumažindama nesutarimus tarp bloko ir Vengrijos.
Gruodžio 12-oji šou pasaulyje:
1915 — gimė JAV dainininkas ir kino aktorius, „Oskaro“ apdovanojimo laureatas Frank Sinatra (Frenkas Sinatra). Mirė 1998 m.
1939 — sulaukęs 56 metų amžiaus mirė aktorius Douglas Fairbanks (Daglas Fierbanksas), vaidinęs tokiuose filmuose kaip „Zoro“, „Trys muškietininkai“, „Robinas Hudas“.
1965 — sulaukęs 67 metų amžiaus mirė aktorius Džonis Ly (Johnny Lee).
1965 — įvyko paskutinis grupės „Beatles“ koncertas Didžiojoje Britanijoje.
1969 — įvyko filmo „Hello Dolly“ premjera su Barbara Streisand (Barbara Straizand).
1991 — aktorius Richard Gere (Ričardas Giras) vedė super modelį Cindy Crawford (Sindi Kroford).
1998 — mirė britų kino ir televizijos prodiuseris lordas Lew Grade (Liu Greidas), sukūręs tokius pasaulinius hitus kaip „Jėzų iš Nazareto“ ir „Mapetų šou“.
2006 — Niujorko Presbiterionų ligoninėje mirė „Emmy“ laureatas aktorius Peter Boyle (Piteris Boilas), kuriam buvo 71 metai.
2007 — savo namuose Kalifornijoje mirė 76 metų muzikos legenda Ike Turner (Aikas Terneris), kurį išgarsino sėkmingas muzikinis bendradarbiavimas ir audringa santuoka su dainininke Tina Turner (Tina Terner).
2010 — Los Andželo kino kritikų asociacija geriausia 2010 metų juosta pripažino įtempto siužeto dramą apie „Facebook“ atsiradimą „Socialinis tinklas“ (The Social Network).
Naujausi komentarai