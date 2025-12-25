Gruodžio 25-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.41 val., leidžiasi 15.56 val. Dienos ilgumas 7.15 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 11.35 val., leidžiasi 22.07 val.
Vardadieniai:
Anastazija, Austė, Genė, Ginutė, Gražvydas
Datos:
Šv. Kalėdos
Gruodžio 25-oji Lietuvos istorijoje:
1566 — Gardino seime sudaryta Lietuvos ir Livonijos (Uždauguvio kunigaikštystės) unija.
1946 — gimė karo lakūnas, aviacijos pulkininkas Stasys Murza.
1957 — Birštono klebonijoje arkivyskupas Teofilius Matulionis slapta vyskupu įšventino kunigą Vincentą Sladkevičių.
1995 — Paryžiuje mirė lietuvių kilmės prancūzų filosofas Emanuelis Levinas. Gimė 1906 m. Kaune.
2001 — Vilniuje mirė kino režisierius Raimondas Vabalas. Gimė 1937 m. Paryžiuje.
2019 — mirė Laisvės premijos laureatas, partizanas Jonas Čeponis-Vaidevutis.
Gruodžio 25-oji pasaulio istorijoje:
352 — pirmą kartą nustatyta tiksli ir oficiali data, kad Kalėdos buvo švenčiamos gruodžio 25 dieną.
1492 — Christopher Columbus (Kristupo Kolumbo) flagmanas „Santa Maria“ sudužo ir nuskendo prie Haičio krantų.
1642 — gimė anglų matematikas Isaac Newton (Isakas Niutonas).
1741 — švedas Anders Celsius (Andersas Celsijus) paskelbė sukūręs temperatūros matavimo skalę.
1818 — Austrijos Oberndorfo vietovėje pirmą kartą buvo atlikta populiarioji Kalėdų daina „Tyli naktis“.
1914 — Pirmojo pasaulinio karo fronte tarp britų ir vokiečių karių įvyko garsiosios „Kalėdų paliaubos“: kariai vietoj kovų pasikeitė dovanomis ir žaidė futbolą.
1941 — II pasaulinio karo metais po 17 dienų apgulties Honkongas pasidavė japonams.
1975 — SSRS įvykdė galingą branduolinį sprogdinimą Sibire.
1985 — Sicilijoje (Italija) prasidėjo Etnos ugnikalnio išsiveržimas.
1989 — mirties bausmė įvykdyta nuverstajam Rumunijos komunistų lyderiui Nicolae Ceausescu (Nikolajei Čiaušesku) ir jo žmonai.
1991 — Michailas Gorbačiovas formaliai atsistatydino iš SSRS prezidento pareigų.
2008 — sulaukęs 78-erių mirė britų dramaturgas ir Nobelio literatūros premijos laureatas Harold Pinter (Haroldas Pinteris), viena didžiausių pastarųjų dešimtmečių teatro asmenybių.
2009 — būdamas 92-ejų metų amžiaus Norvegijoje mirė paskutinysis likęs gyvas Thor Heyerdahl (Turo Hejerdalo) kelionės plaustu „Kon- Tikis“ bendražygis Knut Haugland (Knutas Hauglandas). Gimė 1917 m.
2021 — į kosmosą paleistas Jameso Webbo (Džeimso Vebo) kosminis teleskopas: pajėgiausia kada nors į orbitą iškelta astronominė observatorija.
Gruodžio 25-oji šou pasaulyje:
1954 — gimė dainininkė Annie Lennox (Eni Lenoks).
1971 — gimė Noel Hogan (Noelas Houganas) iš grupės „Cranberries“.
1971 — gimė britų daininkė bei dainų autorė Dido (Daido).
1977 — sulaukęs 88 metų amžiaus, Šveicarijoje mirė garsusis komikas Charlie Chaplin (Čarlis Čaplinas). Gimė 1889 m.
1996 — įvyko kino filmo „Visuomenė prieš Larry Flyntą“ premjera.
2016 — mirė britų pop žvaigždė George Michael (Džordžas Maiklas). Gimė 1963 m.
Naujausi komentarai