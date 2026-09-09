Dirbtinis intelektas išsprendė tai, ko nepavyko niekam

Bendrovė teigė, kad vidinis modelis, kuris nebuvo viešai paskelbtas, išsprendė Navjė-Stokso uždavinį – 200 metų senumo mįslę, susijusią su skysčių judėjimu, rašo CNN.
Šį uždavinį per 88 valandas išsprendė 10 tūkst. dirbtinio intelekto agentų, teigė bendrovė.
„Šis etapas atspindi reikšmingą matematikų ir dirbtinio intelekto tyrėjų darbą. Tačiau tai ne kulminacija, o veikiau momentinė DI plėtros pažangos apžvalga“, – savo pareiškime nurodė „Open AI“.
Vis dėlto šis pranešimas sukėlė ažiotažą matematikų bendruomenėje.
Naktį prieš „OpenAI“ pranešimą Niujorko universiteto matematikos profesorius Tristanas Buckmasteris paskelbė pareiškimą, kuriame teigė, kad jis ir antropologijos tyrėjas Leventas Alpöge Navjė-Stokso uždavinį pradėjo nagrinėti dar praėjusiais metais ir naudojo įvairius kalbų modelius, įskaitant „OpenAI Codex“.
Rengdamiesi viešinti savo rezultatus, jie teigė susisiekę su „OpenAI“ tyrėjais, tačiau vėliau sužinojo, kad tyrėjai ruošėsi padaryti panašų atradimą.
„Nemačiau „OpenAI“ įrodymų. Nežinau, ką jų modelis padarė ar kaip. Nežinau, ar buvo panaudoti mūsų duomenys. Nieko niekuo nekaltinu“, – pažymėjo T. Buckmasteris.
Savo ruožtu „OpenAI“ teigė, kad Navjė-Stokso problemos sprendimas prasidėjo rugsėjo 1 d.
Bendrovė taip pat pripažino, kad negali atmesti galimybės, jog duomenys, gauti T. Buckmasteriui ir L. Alpöge naudojantis „Open AI“, padėjo patobulinti modelius.
Už Tūkstantmečio premijos uždavinių išsprendimą Klėjaus matematikos institutas 2000 m. gegužės 24 d. pažadėjo po 1 milijono JAV dolerių premiją.
Antradienį paskelbtame pranešime „OpenAI“ teigė, kad neketina pretenduoti į šią premiją.
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