„Facebook“ vartotojams – naujas reikalavimas: turės parodyti veidą

Kaip teigiama, per artimiausius mėnesius „Facebook“ vartotojai, tarp kurių – ir verslo paskyrų, grupių savininkai – sulauks raginimų atlikti šį virtualų žingsnį, užtruksiantį vos kelias minutes.
Bendrovė „Meta“ vaizdo įraše matomą žmogaus veidą palygins su jo profilyje jau esančiomis nuotraukomis. Jei vaizdai sutaps, vartotojas gaus tai patvirtinantį ženklelį. Tikinama, kad minėtas vaizdo įrašas ir kita su tuo susijusi informacija bus ištrinta per 30 dienų nuo gauto patvirtinimo, kad profiliu naudojasi realus žmogus. Ši paslauga – nemokama.
Kad galėtų pasinaudoti naujove „Facebook Verified“, socialinio tinklo vartotojai turi būti pilnamečiai, o jų paskyra – geros reputacijos, t. y. be sukčiavimo ar kito neautentiško elgesio apraiškų. Jei iš karto šis ženklelis vartotojui suteiktas nebus, po kurio laiko jis galės bandyti tai padaryti dar kartą. O iki tol naudosis „Facebook“ įprastai – apribojimai taikomi nebus.
Viliamasi, kad „Facebook Verified“ ženklelis taps savotišku patikimumo garantu, kad tarpusavio bendravimas socialiniame tinkle nevyksta su dirbtinio intelekto sukurtu atvaizdu ir jo generuojamomis žinutėmis. Tokiu būdu esą bus stengiamasi išsaugoti „tikrus ryšius tarp tikrų žmonių“.
(be temos)
(be temos)
(be temos)