Gabus pirmakursis ateitį sieja su kibernetiniu saugumu

Iššūkis, į kurį įsitraukė ir KTU IF informatikos inžinerijos pirmakursis Pijus Tydmanas, suburia talentingiausius jaunus specialistus iš visos Europos.
„Panašiuose iššūkiuose dalyvauju jau trejus metus. Sukaupta patirtis leido man tobulinti praktinius įgūdžius tiek su draugų komanda, tiek tarptautinėse varžybose, kurios moko bendradarbiauti, greitai priimti sprendimus ir mąstyti kūrybiškai. Šios kompetencijos itin vertingos ruošiantis realioms kibernetinio saugumo situacijoms“, – pasakoja P. Tydmanas.
Svarbi strategija
Varžybos „Capture the Flag“ vyksta protmūšio formatu – dalyviai turi išspręsti pagal kategorijas suskirstytas užduotis: pavyzdžiui, įsilaužti į svetainę, iššifruoti kodą, rasti spragas programinėje įrangoje ar atpažinti kenkėjišką kodą. Pirmakursis pasakoja, kad užduotis išsprendę dalyviai gauna virtualias vėliavas, o už jas – taškus, kurie lemia komandų reitingą.
„Dėl tokios struktūros varžybos tampa ne tik žinių patikrinimu, bet ir strateginiu žaidimu, kuriame svarbu planuoti laiką, pasirinkti, kurios užduotys sprendžiamos pirmiausia, ir bendradarbiauti su komandos nariais“, – apie pasiruošimą kalba P. Tydmanas.
Rimtas pasiruošimas šiems kibernetinio saugumo iššūkiams nėra privalomas – pradedantieji dažniausiai žinių semiasi paprasčiausiai dalyvaudami varžybose. Taip pat galima pasinaudoti ir įvairiomis mokomosiomis svetainėmis.
P. Tydmanas priduria, kad varžybos dažniausiai vyksta nuotoliniu būdu, o užduotys yra įvairaus sudėtingumo – jose dalyvauti gali tiek pradedantieji, tiek pažengę dalyviai. Dėl to į jas įsitraukia moksleiviai, studentai ar net informacinių technologijų profesionalai. Be to, vyksta ir gyvos varžybos, bet jos dažnai yra sudėtingesnės, reikalauja didesnio pasirengimo ir geresnių programavimo ir analitinių įgūdžių.
„Smagiausia tai, kad varžybos suteikia galimybę dirbti su skirtingų patirčių turinčiais žmonėmis ir išmokti naujų darbo metodų. Tai ne tik lavina įgūdžius, bet ir leidžia plėsti savo akiratį, bendradarbiavimo patirtį“, – sako KTU studentas.
Šeši šimtukai
Pasiekimai kibernetinio saugumo varžybose – ne vieninteliai, kuriais gali pasigirti P. Tydmanas. Šiais metais jis net iš šešių – matematikos, anglų kalbos, geografijos, informatikos, chemijos ir fizikos – valstybinių brandos egzaminų gavo aukščiausią – 100 balų – įvertinimą.
„Egzaminus įsivaizdavau kaip žinių patikrinimą, o ne suaugusiojo gyvenimą lemsiantį testą, tad jie man streso nekėlė ir papildomo pasiruošimo nereikalavo. Prie universiteto priprasti irgi nebuvo sudėtinga. Universitetas suteikia lankstumo todėl galiu gilintis į man įdomias sritis, skirti daugiau laiko savarankiškam mokymuisi, sportui ar kitiems pomėgiams“, – pasakoja P. Tydmanas.
Nors šiuo metu KTU studentas dar tik pirmakursis, savo ateitį jis ketina sieti su kibernetiniu saugumu. Pasak jo, tai neabejotinai nuolatos besikeičianti ir nuolatinio mokymosi reikalaujanti sritis, o galimybė mokytis ir spręsti iššūkius jam visada buvo svarbi.
„Nuo mažens svajojau įkurti savo verslą, kuris būtų ne tik pelno šaltinis, bet ir turėtų prasmę – teiktų naudą ar padėtų visuomenei“, – teigia jis.
