 Hitlerio pėdsakai Pietų Amerikoje: kas žinoma iš išslaptintų CŽV dokumentų?

Hitlerio pėdsakai Pietų Amerikoje: kas žinoma iš išslaptintų CŽV dokumentų?

2026-07-26 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Šeštajame dešimtmetyje Amerikos agentai ieškojo nacistinės Vokietijos lyderio Adolfo Hitlerio Pietų Amerikoje – praėjus dešimčiai metų po jo tariamos savižudybės Berlyno bunkeryje Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, pranešė „Daily Mail“, remdamasis išslaptintais CŽV dokumentais.

<span>Hitlerio pėdsakai Pietų Amerikoje: kas žinoma iš išslaptintų CŽV dokumentų?</span>
Hitlerio pėdsakai Pietų Amerikoje: kas žinoma iš išslaptintų CŽV dokumentų? / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Nors oficialūs istorikai tiki, kad 1945 m. A. Hitleris iš tiesų nusižudė, specialiosios tarnybos jo ieškojo dar dešimtmečius po Antrojo pasaulinio karo pabaigos. 

Kai kurie agentai, pasiųsti ieškoti A. Hitlerio, buvo įsitikinę, kad fiureris išgyveno, pasikeitė vardą ir slapstosi Kolumbijoje arba Argentinoje.

Viename CŽV dokumente, sudarytame 1955 m. spalio mėnesį, aprašoma slapta operacija Kolumbijoje, kai informatorius pranešė pažįstantis buvusį SS narį, kuris asmeniškai matė A. Hitlerį. Nacių lyderio surasti nepavyko, tačiau buvo spėliojama, kad jis 1955 m. sausį išvyko iš Kolumbijos į Argentiną.

Išslaptintoje CŽV medžiagoje yra 1954 m. Kolumbijoje daryta nuotrauka. Joje pavaizduotas vyras, kurį buvę naciai atpažino kaip A. Hitlerį.

Nuotraukoje esantis vyras buvo vardu Adolfas Schrittelmayoris ir, anot CŽV informatoriaus, kas mėnesį bendravo su buvusiu SS nariu. Nuotrauka buvo perduota žvalgybai su žyma „Slaptai“. 

Kitame dokumente nurodoma, kad A. Hitleris galėjo gyventi Argentinos miestelio La Falda viešbutyje-sanatorijoje, kurios savininkai buvo žinomi nacizmo šalininkai. 

2025 metų kovą Argentinos prezidentas Javieras Milei paskelbė apie nacionalinių archyvų, susijusių su naciais, po Antrojo pasaulinio karo radusiais prieglobstį šalyje, išslaptinimą. Nauji dokumentai gali atskleisti iki šiol nežinomus tarptautinės karo nusikaltėlių medžioklės istorijos puslapius. 

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Šiame straipsnyje:
Hitleris
CŽV
Antrasis pasaulinis karas
istorikai
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Einzacmajeris
Ech, nerimsta sionistiniai zydeliai .....
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