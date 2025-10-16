„Huawei Watch GT 6“: technologija, kuri tave jaučia

Ne tik stiliaus detalė
„Imk, išbandyk. Gal tik kiek didokas bus“, - tiesdama elegantišką juodos spalvos dėžutę kolegė turėjo mintyje rugsėjį Paryžiuje pristatyto laikrodžio „Huawei Watch GT 6“ ekraną. Pastarasis vertinimas tik darsyk paliudijo seną tiesą – skonis draugų neturi, o tai, kas vienam atrodo per daug, kitam gali būti per mažai.
„Jis tobulas“, – apjuosusi riešą darsyk dirstelėjau į ekraną, kuris įsijungdamas nuo žvilgsnio mirktelėjo man atgal.
Naujosios „GT 6“ kolekcijos laikrodžiai turi 1.47 colio ekraną, pasižymintį įspūdinga 466 × 466 pikselių raiška ir ryškumu, siekiančiu net 3 tūkst. nitų – tai daugiau nei dvigubai didesnis rodiklis už ankstesnės kartos modelius, todėl vaizdą aiškiai matysite net ir tada, kai į ekraną kris saulės spinduliai. Automatinis ryškumo reguliavimas veikia puikiai, ekranas reaguoja į aplinkos pokyčius.
Sklandus, į paspaudimus ir braukimus ekranas reaguoja greitai ir tiksliai. Papildomai valdymui skirta korpuso šone esanti, dviem kryptimis sukama ir paspaudžiama karūnėlė, mygtukas.
Dirba maksimaliai
Unikalių formų aštuonkampis nerūdijančio plieno ciferblatas greit rado kalbą su mano rūbų eilute - švarku, džinsais ir aukštakulniais. Buvau įsitikinusi, kad naujasis bičiulis puikiai sutars ir su vakaro apranga. Apyrankė - madingos alyvuogių spalvos. Labai norint, lengvu spustelėjimu ją galima pakeisti bet kokiu kitu 22 mm dirželiu. 46 mm modelis taip pat yra ir juodos spalvos, o mažesniųjų - 41 mm gamą susideda iš baltos, purpurinės, juodos ir aukso spalvos su fluoroelastomero, dirbtinės odos ir Milano stiliaus dirželiais.
Visgi, ne spalvos čia svarbiausios, o jausmas. Sakoma, kad gero dizaino laikrodis yra tas, kurio nejauti. Panašiai kaip ir kvepalai - kūnui ir smegenims priėmus kvapą kaip savą, mes jų paprasčiausiai neužuodžiame. Reiškia, jie mums tinka. Panašiai ir su „Huawei Watch GT 6“. Nors ir yra pakankamai masyvus, prigludęs prie riešo, jis virsta tandemu.
„Stilius geras, tik įdomu, kaip dažnai teks krauti“, – akimirką susimąsčiau.
Dabar nešiojamą laikrodį, kito gamintojo, pastaruoju metu kroviau kasdien, o išėjusi iš namų rankinėje ieškodavau ne raktų, bet... įkroviklio.
Maksimali „Huawei Watch GT 6“ laikrodžio autonomija siekia net tris savaites. Naudojant laikrodį pakankamai intensyviai, jo baterija išsikraus maždaug po septynių dienų, vidutiniškai intensyviai - po keturiolikos, o jei laikrodžiui neteks daug darbuotis - priartėsite ir prie aprašyme nurodyto maksimalaus dienų skaičiaus. Beje, magnetinis įkroviklis labai patogus!
Dviratininkų džiaugsmas
Naujasis „Huawei Watch GT 6“ pilnas naujovių sporto mėgėjams. Bene labiausiai šis modelis turėtų pradžiuginti dviratininkus.
Laikrodžio „All in one cycling experience“ funkcija leidžia jį naudoti vietoje daugybės sporto įrenginių, todėl „Huawei Watch GT 6“ gali veikti ir kaip dviračio kompiuteris, ir kaip širdies ritmo diržas, ir kaip spidometras, ir kaip galios matuoklis. Pastaroji paremta greičiu, kelio pasvirimu, dviratininko ir dviračio svorio parametrais. Funkcija veikia su plento, kalnų, miesto ir net su sulankstomais dviračiais. Visa treniruotės informacija sinchronizuojama su „Huawei Health“ programėle ir gali būti peržiūrima ne tik išmaniojo telefono, bet ir televizoriaus ekrane per HDMI jungtį. Ką dar geba šis laikrodis? Fiksuoti akimirką, kai žmogus pradeda minti. Sakysite, ši funkcija yra ir kitų gamintojų produktuose. Taip. O štai treniruotės pristabdymą turi anaiptol ne kiekvienas. Dar viena, bet labai svarbi smulkmena, apie kurią iki tol nebuvau girdėjusi – jutiklis, fiksuojantis kritimą. Staiga prisiminiau praėjusią vasarą, kai trenkęs galvą į bortelį, be šalmo važiavęs jaunas vyriškis kelias minutes gulėjo ant žemės be sąmonės. Tąkart jam padėjo pro šalį ėję nepažįstamieji. Jei būtų turėjęs „Huawei Watch GT 6“, laikrodis būtų sureagavęs greičiau nei praeiviai. Dviratininkui nukritus, šis suvibruoja ir pasiūlo iškviesti pagalbą. Nesureagavus per 60 sekundžių, pagalbos skambutis vykdomas automatiškai.
Drąsiai į baseiną
Ko gero, ruošdami slides, akinius ir apsaugas, žiemos sporto entuziastai turėtų pasirūpinti ir nauju laikrodžiu. „Huawei Watch GT 6“ dabar fiksuoja net dvylika parametrų, tokių kaip aukščio pokytis, stresas ar atsistatymui reikalingas laikas.
„Huawei Watch GT 6“ laikrodžiai, kaip teigia gamintojai, palaiko daugiau nei 100 sporto režimų, kiekvienam jų naudoja specialius algoritmus, tam tikras jutiklių kombinacijas.
Ant dviračio sėdu tris kartus metuose, slides traukiau tik vaikystėje, užtai į baseiną einu keturis kartus per savaitę, todėl asmeniškai man aktualiausias plaukimo režimas.
„Gerai padirbėjom!“, – po pirmos bendros treniruotės negailėjau pagyrų savo asmeniniam treneriui ant riešo. Jis skaičiuoja nuplauktus ratus, tereikia pasirinkti baseino ilgį, lengvai atpažįsta plaukimo stilių, analizuoja plaukimo tempą ir rankų mosto efektyvumą. Specialios membranos apsaugo jutiklius, garsiakalbį ir mikrofoną, korpuso konstrukcija – vienalytė, galinis dangtelis pritvirtintas 6 titano varžtais, karūnėlės mechanizmas turi specialias tarpines. Taigi, galite drąsiai su laikrodžiu plaukioti, nardyti, užsiimti kitomis vandens sporto rūšimis.
Sveikatos vedlys
Jei įsigijote „Huawei Watch GT 6“, galima sakyti, kad esate ne vienas. Laikrodis puikiai jaučia žmogaus širdį plačiąja prasme. Pradedant fiziniais rodikliais, baigiant dvasine savijauta. Įdiegta „TruSense“ sistema atpažįsta net dvylika emocinių būsenų ir primena, kada laikas sustoti, kad išvengtumėte „perdegimo“. Laikrodis turi ir specialų „Cuteness Relief“ režimą, skirtą streso mažinimui.
„TruSeen“ technologija yra ypač tiksli paremta aštuoniais foto jutikliais ir dviem skirtingais bangos ilgiais, veikiančiais šviesos šaltinius. Širdies ritmas matuojamas dviejų dūžių per minutę tikslumu ramybės būsenoje ir penkių dūžių tikslumu aktyviai sportuojant. Deguonies koncentracijos kraujyje (SpO2) matavimas veikia visą laiką ir įspėja apie pavojingai žemus lygius. Tai ypač aktualu kalnų mylėtojams, pasiruošusiems kopti į didesnį nei 3 tūkst. m aukštį. Įprastas širdies ritmo matavimas parodo kiek kartų per minutę plaka širdis, o HRV - širdies ritmo kintamumo matavimas rodo širdies dūžių pokytį atsirandantį dėl fizinio ar psichologinio streso. HRV analizė leidžia nustatyti autonominės nervų sistemos, kontroliuojančios širdies veiklą, būklę taip pat bendrą širdies sveikatą. Tai dar ne viskas! Prieširdžių virpėjimas – vienas dažniausiai pasitaikančių širdies ritmo sutrikimų. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, šia patologija serga daugiau nei 33 mln. žmonių visame pasaulyje.
Prieširdžių virpėjimas yra gana klastinga liga, mat kai kuriais atvejais žmogus gali ir nejausti jokių simptomų. „Huawei Watch GT 6“ gali pasigirti Europos Sąjungoje sertifikuota aritmijos analize – laikrodis atvaizduoja galimą prieširdžių virpėjimo riziką.
Yra nepriklausomas
„O kaip miego analizė?“, - klustelėjo kolegė, kasryt besiskundžianti, kad naktį nesudėjo bluosto. Miego stebėjimo funkcija – dar labiau patobulinta. Laikrodis suskaičiuoja, kiek laiko buvote giliame miege, kiek REM fazėje. Be to, padeda nustatyti miego apnėjos, kai kvėpavimas protarpiais nutrūksta ir vėl atsinaujina, simptomus.
Nepaminėjau GPS! Tokiai kaip aš, kuri geba pasiklysti gimtame mieste, ši sistema ypač svarbi. Turiu pastebėti, kad laikrodis puikiai veikia tiek tankiuose miškuose, kur sunku nubrėžti orientyrą, tiek siaurose ir painiose miestų gatvelėse, kur GPS signalą neretai riboja pastatų sienos ir stogai.
Dar vienas svarbus momentas, nuo kurio pradėjau pažintį su „Huawei Watch GT“ ir kuriuo baigsiu apžvalgą - laikrodžio nepriklausomybė. Tai reiškia, kad visai nesvarbu, kokį telefoną naudojate, nesvarbu, kokia operacine sistema naudojatės, savo išmanųjį įrenginį susiesite su naujuoju „Huawei“ išmaniuoju laikrodžiu. Jis valdo, jų surinktus sporto, sveikatos duomenis kaupia ir apdoroja „Huawei Health“ programėlė. Duomenis galima integruoti ir didelėse platformose, pavyzdžiui, tokiose kaip „Strava“, „Komoot“, „Runtastic“. Programėlę „Huawei Health“ galite rasti „AppGallery“, „Samsung Galaxy“, „AppStore“ programėlių parduotuvėse.
