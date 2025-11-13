Kaip kvepia kosmosas? NASA astronautė papasakojo apie nepaprastą skafandrų aromatą

Buvusi NASA astronautė Nikolė Stott, Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS) iš viso praleidusi 104 dienas, patvirtino, kad kosmosas turi savo išskirtinį, nors ir subtilų, kvapą. Ji paaiškino, kad paties kosmoso užuosti neįmanoma, tačiau jo aromatą galima aptikti skafandruose. Astronautė tuo pasidalijo interviu su „LADbible Stories“.
Saldus metalo aromatas
N. Stott, kuri 2015 m. po 27 metų karjeros paliko NASA, teigė, kad vienas iš dažniausiai jai užduodamų klausimų – apie kosmoso kvapą.
Astronautė pabrėžė, kad neįmanoma išeiti ir „uostyti“ kosmoso.
„Na, būtų bloga diena, jei iš tikrųjų išeitumėte ten ir bandytumėte patys jį užuosti, nedarykite to“, – sakė ji.
Tačiau kvapas kyla iš skafandrų, grįžtančių į TKS po išėjimų į atvirą kosmosą.
„Kai (skafandrai) grįžta į kosminę stotį, užuodžiate labai savitą, saldų, metalinį kvapą. Apie tai aš ir galvoju“, – prisiminė N. Stott.
Juokaudama pridūrė, kad kvapas šiek tiek panašus į „perkaitusio automobilio radiatoriaus“. Jį taip pat galima palyginti su kvapu, kurį užuodžiate atidarę konservuotos sriubos skardinę.
Gyvenimas orbitoje: skrydis, tualetas ir tobulas kraštovaizdis
Be kosmoso kvapo, N. Stott atsakė į daugybę dažnai užduodamų klausimų apie gyvenimą TKS. Moteris erdvėlaivio paleidimo pojūtį apibūdino, kaip nuostabią patirtį, kuriai neįmanoma pasiruošti simuliatoriais.
„Tai 7 milijonai svarų raketinio kuro, sprogstančio po jumis erdvėlaivyje. Jūs drebate taip, kaip niekada neįsivaizdavote, kad jūsų kūnas gali drebėti“, – pasidalijo Nikolė.
Kalbėdama apie miegą orbitoje, Stott sakė, kad „geriausiai savo gyvenime“ miegojo būtent miegmaišyje įgulos kabinoje. Tačiau tualetas kosmose visiškai skiriasi nuo santechnikos Žemėje.
Skystoms išmatoms naudojama didelė, ilga žarna su geltonu piltuvėliu, prie kurios pritaikytas kosmoso vakuumas. Visas skystis yra apdorojamas ir tampa švariu geriamuoju vandeniu. Kietosios atliekos surenkamos į specialų baką, kuris pripildomas, sandariai uždaromas ir kartu su krovininiu laivu sudeginamas atmosferoje.
N. Stott taip pat papasakojo apie savo mėgstamiausią TKS dalį. Astronautei labiausiai patiko leisti laiką vadinamajame kupolo modulyje – tai didelis panoraminis langas, žvelgiantis į Žemę.
„Jei turite laisvo laiko, kaip astronautas kosmose, atsidursite šiame modulyje, nes jis tiesiog suteikia jums šį fantastišką planetos vaizdą nuo horizonto iki horizonto“, – sakė astronautė.
Primename, kad N. Stott anksčiau aiškino, ar fizinis intymumas įmanomas kosmose. Astronautė mano, kad jei žmonės gali mylėtis baseine, tai niekas netrukdys aistrai nesvarumo būsenoje.
