Lenkas sukūrė programėlę, aptinkančią netoliese esančius „Meta“ išmaniuosius akinius

Tokie vis labiau populiarėjantys akiniai kelia klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti jiems apie tai nežinant, skelbia portalas „TVP World“.
Portalui „Business Insider“ 30-metis Pawelas Szydlowskis (Pavelas Šydlovskis) pasakojo sukūręs programėlę „Zuckoff“ po to, kai pamatė vaizdo įrašus, kuriuose žmonės, naudodami išmaniuosius akinius, filmavo nieko neįtariančius nepažįstamuosius. Jo sukurta programėlė nuskaito „Bluetooth“ signalus iš netoliese esančių įrenginių ir tikrina, ar juose yra identifikatorių, susijusių su žinomais išmaniųjų akinių modeliais. Programėlės naudotojams rodomas apytikslis atstumas iki netoliese esančių išmaniųjų akinių, o mokama jos versija gali veikti fone ir siųsti pranešimus, kai aptinkami suderinami akiniai.
P. Szydlowskis teigė, kad jam ypač nerimą kelia vaizdo įrašai, kuriuose moterų užkalbinimo meistrai naudoja išmaniuosius akinius, kad filmuotų susitikimus su moterimis, kurios, rodos, ne visada supranta, kad yra filmuojamos.
„Mes, kaip visuomenė, turime teisę bent jau žinoti, kad kažkas mus filmuoja“, – sakė jis.
Pastaruoju metu „Meta“ išmanieji akiniai yra vis labiau kritikuojami nerimaujant dėl to, kad žmonės ne visada supranta, kada yra filmuojami. „Meta“ akiniuose yra LED indikatorius, kuris turi užsidegti, kai kamera filmuoja. Pasak „Business Insider“, bendrovė neseniai išjungė tūkstančius tokių akinių, kai paaiškėjo, kad vartotojai fiziškai sugadino indikatorius.
P. Szydlowskis sakė, kad ES reguliavimo institucijos susisiekė su juo, kad gautų daugiau informacijos apie jo sukurtą programėlę.
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