Lietuvių sukurta emocinės pagalbos programėlė sulaukė pasaulinio pripažinimo

Balandžio 9-12 dienomis vykusiame tarptautiniame hakatone „The Global Hack“ lietuvių sukurta programėlė „Act On Crisis“ (toliau – AOC), skirta emocinei pusiausvyrai palaikyti, laimėjo antrąją vietą. 15 000 dalyvių iš 100 valstybių pristatė daugiau nei 1000 novatoriškų projektų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltoms problemoms spręsti.

Šiemet darbus vertino bei rinko mentoriai, tarp kurių buvo vienas iš „LinkedIn“ įkūrėjų Reidas Hoffmanas, Stanfordo universiteto profesorius bei „Google X“ įkūrėjas Sebastianas Thurnas, „Space X“ ir „Tesla“ valdybos narys bei vienas iš „Future Ventures“ įkūrėjų Steve'as Jurvetsonas ir kt.

AOC yra emocinės pagalbos programėlė, kurią greitu metu išmaniuosiuose telefonuose galės įsidiegti vartotojai visame pasaulyje. Kiekvienas, ieškantis emocinės paramos ar išgyvenantis nerimą, vos keliais mygtuko paspaudimais galės lengvai rasti pagalbą, neišeidamas iš namų.

Programėlė teiks trijų lygių kompleksinę pagalbą: kvėpavimo technikos praktikas, anonimiškus pokalbius su bendruomenės nariais ir individualias konsultacijas su sertifikuotais specialistais. Prie projekto jau prisijungė 16 psichologų, kurie konsultuos lietuvių, anglų bei rusų kalbomis. Jie skirs apie 200 nemokamų valandų per mėnesį. Planuojama, kad netrukus jų gretos išaugs.

Pasak idėjos autorės Ievos Vaitkevičiūtės, krizės akivaizdoje bendrystės, ypač emociniame lygmenyje, poreikis išauga. „Mes sukūrėme įrankį, kuris padės sujungti žmones, patiriančius panašius išgyvenimus. Dabar penktadalis pasaulio yra patekę į tokią pačią situaciją. Niekada dar taip nebuvo. Todėl visi išgyvenimai, patirti šiuo laikotarpiu, turės bendrą vardiklį. Norime, kad žmonės žinotų, jog šioje emocinėje kovoje yra ne vieni. Toks aukštas įvertinimas pasauliniame kontekste mums labai svarbus, nes tai skatina dar labiau stengtis bei patvirtina faktą, kad dabar emocinė pagalba yra kaip niekada reikalinga. Laimėtus pinigus skirsime programėlės gerinimui ir džiaugiamės, kad galime pasiūlyti dalį paslaugų visiškai nemokamai.“

Programėlę per rekordinį laiką sukūrė lietuvių komanda, kurią sudaro psichologijos, IT, skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos specialistai, gyvenantys ir dirbantys Lietuvoje, Norvegijoje, Danijoje ir Vokietijoje. Nuo idėjos iki programėlės įgyvendinimo jie užtruko rekordiškai trumpai – kiek daugiau nei 2 savaites. Idėja buvo išplėtota Lietuvoje vykusio hakatono „Hack The Crisis“ metu, kur taip pat laimėjo filantropo Vlado Lašo apdovanojimą ir gavo galimybę prisijungti prie tarptautinės „Startup Wise Guys“ akseleratoriaus programos.

Projekto partneriais tapo tokios organizacijos kaip „Jaunimo linija“, „Krizių įveikimo centras“ bei „Psichikos sveikatos perspektyvos“. Iniciatyvą palaiko ir aktyviai konsultuoja filantropas V. Lašas, ŽTSI direktorius ir Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisei į fizinę ir psichinę sveikatą prof. Dainius Pūras, psichologė Valija Šap ir kiti.

Atsižvelgdami į esamą poreikį bei pirmuosius rezultatus, programėlės kūrėjai planuoja diegti naujas funkcijas, gerinančias vartotojų patirtį, plėsti savanorių ratą ir užtikrinti ilgalaikę emocinę paramą ne tik krizinėse situacijose, bet ir palaikant kasdienę emocinę higieną.

Apie „The Global Hack“

Hakatonas „The Global Hack“ sukvietė technologijų entuziastus, startuolių ekosistemos dalyvius ir inovatyvius verslus burtis į 6-12 žmonių komandas ir per 48 valandas pasiūlyti bei įgyvendinti idėjas, sprendžiančias koronaviruso pandemijos sukeltas problemas. Šį kartą dalyviai nesusitiko didelėje salėje (kaip dažniausiai būna) – kiekvienas dirbo nuotoliniu būdu iš savo namų.

Prizinis fondas buvo 195 000 eurų, iš kurių Europos Komisija skyrė 75 000 eurų.

„The Global Hack“ atkreipė dėmesį visame pasaulyje – apie renginį parašė „Forbes“, „Silicon Republic“, CNN ir kt.