Milijono metų senumo kaukolė gali pakeisti žmogaus evoliucijos laiko juostą

Rezultatai, gauti atkūrus 1990 m. Kinijoje rastą suskaldytą kaukolę, gali padėti išspręsti seną žmogaus evoliucijos problemą, teigia tyrėjai.
Anksčiau manyta, kad kaukolė, pavadinta „Yunxian 2“, priklausė žmogaus pirmtakui, vadinamam Homo erectus. Tačiau tyrėjai, panaudoję šiuolaikines rekonstrukcijos technologijas, aptiko bruožų, artimesnių rūšims, kurios, kaip manyta anksčiau, egzistavo tik vėlesniame žmogaus evoliucijos etape, kai atsirado tik neseniai aptikta Homo longi rūšis ir mūsų pačių Homo sapiens.
„Tai labai keičia mąstymą“, – sakė Chrisas Stringeris, Londono Gamtos istorijos muziejaus antropologas, tyrėjų komandos narys.
„Tai leidžia manyti, kad prieš milijoną metų mūsų protėviai jau buvo suskilę į atskiras grupes, o tai rodo daug ankstesnį ir sudėtingesnį atsiskyrimą žmogaus evoliucijoje, nei manyta anksčiau“, – pridūrė jis.
Jei išvados teisingos, tai rodo, kad kiti ankstyvieji hominidai, įskaitant neandertaliečius ir mūsų pačių Homo sapiens liniją, galėjo atsirasti kur kas anksčiau.
Tačiau tai taip pat sujaukia ligšiolines prielaidas, kad ankstyvieji žmonės paplito iš Afrikos, sakė tyrime nedalyvavęs Michaelas Petraglia, Grifito universiteto Australijos žmogaus evoliucijos tyrimų centro direktorius.
„Šioje vietoje galimi labai dideli pokyčiai, nes Rytų Azija dabar vaidina labai svarbų vaidmenį hominidų evoliucijoje“, – sakė jis.
Per tyrimą, paskelbtą žurnale „Science“, buvo panaudoti pažangūs kompiuterinės tomografijos, struktūrinės šviesos vizualizacijos ir virtualios rekonstrukcijos metodai, siekiant sumodeliuoti visą „Yunxian 2“. Formuodami savo modelį, mokslininkai iš dalies rėmėsi kita panašia kaukole ir lygino su dar daugiau nei 100 kitų egzempliorių.
Gautas modelis „rodo savitą bruožų derinį“, kai kurie iš jų panašūs į Homo erectus, įskaitant išsikišusią apatinę veido dalį. Tačiau kiti aspektai, įskaitant didesnę smegenų talpą, yra artimesni Homo longi ir Homo sapiens, teigia tyrėjai.
Homo longi, dar žinomas kaip „Drakono žmogus“, tik 2021 m. buvo įvardytas kaip nauja žmogui artima rūšis.
„Yunxian 2“ gali padėti mokslininkams susigaudyti vadinamojoje evoliucijos vidurio painiavoje, tiriant nuo 1 milijono iki 300 tūkst. metų senumo žmogaus fosilijas, sakė Ch. Stringeris.
Pasak M. Petraglios, dar daug kas diskutuotina apie žmogaus evoliuciją, o šio tyrimo išvados yra „provokuojančios“, nors grindžiamos rimtu darbu.
Neseniai atsirado ir daugiau tyrimų, komplikuojančių mūsų žinias apie žmogaus kilmę, o šis darbas parodo, kokia sudėtinga yra mūsų bendra istorija ir kiek daug dar reikia sužinoti apie savo kilmę.
