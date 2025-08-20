Mirė žinomas hidrologas, VU mokslininkas Gintaras Valiuškevičius

„Rugpjūčio 19 dieną netekome kolegos ir draugo Gintaro. Visą savo profesinį gyvenimą su Vilniaus universitetu susiejęs G. Valiuškevičius (1966-2025) buvo hidrologas, Lietuvos ežerų ir upių tyrėjas, docentas. Gintaras, daugelio knygų ir mokslinių straipsnių autorius, buvo gerbiamas dėstytojas ir įstabus pasakotojas, savo žiniomis gebėjęs sudominti bet kurią auditoriją.
Jį pažinojusieji prisimins Gintarą, kaip inteligentišką, mandagų, gerbiantį kiekvieną žmogų. Jo gyvenimas buvo tarsi gilus ir prasmingas eilėraštis, tekėjęs, kaip rami upės srovė – su meile žmonėms bei mokslui. Trisdešimt keturi Gintaro darbo Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje metai paliko gilų pėdsaką kolegų ir studentų širdyse.
Netekome ne tik kolegos, bet ir draugo, kurio buvimas džiugino ir skleidė šviesą aplinkiniams. Ilsėkis ramybėje“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė VU Hidrologijos ir klimatologijos katedra.
G. Valiuškevičius gimė 1966 m. Pabradėje. 1991 m. Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje įgijo geografo–dėstytojo specialybę. 1993–1998 m. studijavo VU geografijos krypties doktorantūrą, 1998 m. apgynė fizinių mokslų daktaro disertaciją.
1996–2001 m. taip pat dirbo Geografijos instituto Hidrologijos skyriuje.
Atsisveikinimas su docentu G. Valiuškevičiumi vyks Laidojimo paslaugų centre, Paco g. 4, Vilniuje, 2-oje salėje (šalia Šv. Petro ir Povilo bažnyčios):
Ketvirtadienį (rugpjūčio 21 d.) 10–21 val.
Penktadienį (rugpjūčio 22 d.) 9–11 val.
Penktadienį 11 val. urna išvežama laidoti į Kairėnų kapines.
Mišios – ketvirtadienį (rugpjūčio 21 d.) 18 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
