Mokslininkai sukūrė efektyvaus testavimo dėl COVID-19 strategiją

Kol nebus sukurti ir išbandyti efektyvūs pacientų gydymo nuo koronaviruso metodai, vienas aktualiausių klausimų šiandien yra žmonių testavimas dėl SARS-CoV-2. VU MIF mokslininkai prof. Julius Žilinskas ir dr. Algirdas Lančinskas kartu su Italijos mokslininku prof. Mario R. Guarracino pasiūlė efektyvią grupinio testavimo strategiją, pagal kurią su tokiais pačiais kiekiais reagentų ir tokiu pat laboratorijų pajėgumu, kaip testuojama dabar, būtų galima ištestuoti 13 kartų daugiau žmonių.

Strategija remiasi praktikoje jau naudojamu mėginių replikavimu – jų atkartojimu skirtingose grupėse. Tai leidžia sumažinti individualių testų skaičių, sugretinant grupių testų rezultatus su jų išsidėstymu grupėse. Naujame darbe mokslininkai pasiūlė loginio mėginių paskirstymo į grupes ir teigiamų / neigiamų atvejų nustatymo pagal grupinio testavimo rezultatus strategiją, kuri leistų smarkiai sumažinti individualių testų skaičių.

Masinis testavimas padėtų identifikuoti besimptomius atvejus, tačiau dėl ribotų testavimo resursų dažnai tenka apsiriboti tikslinių grupių testavimu. Siekiant ištirti kuo daugiau žmonių, kai kuriose šalyse naudojamas grupinio testavimo metodas, kurio metu mėginiai yra suskirstomi į grupes ir vienu testu tiriamas bendras vienos grupės mėginys. Jei grupės testo rezultatas yra neigiamas, tai galima teigti, kad visi tai grupei priskirti žmonės yra sveiki. Jei grupės testo rezultatas yra teigiamas, reikia atlikti papildomus individualius tyrimus grupėje, kurių metu bus identifikuoti užsikrėtusieji. Tinkamai parinkus grupinio testavimo strategiją, sutaupyti reagentai gali būti skaičiuojami ne vienetais, o kartais.

Tyrimo rezultatus aprašančio mokslinio straipsnio „Pooled Testing with Replication: A mass testing strategy for the COVID-19 pandemics“ pirminė versija (angl. preprint) yra paskelbta archyvo „medRxiv“ specialioje skiltyje, kurioje skubiai publikuojami naujausi moksliniai rezultatai, susiję su COVID-19 pandemijos kova. Tyrimo rezultatai yra laisvai prieinami čia.