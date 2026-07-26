Muskas atskleidė, kada dirbtinis intelektas pranoks žmones

„Tesla“, „SpaceX“, „xAI“ ir kitų aukštųjų technologijų įmonių įkūrėjas E. Muskas pareiškė, kad maždaug po penkerių metų DI pranoks bendrą žmonių intelektą ir daugelį užduočių atliks geriau nei žmonės.
Šią prognozę jis pateikė interviu leidiniui „The Economist“.
Pasak E. Musko, spartus DI vystymasis gali atverti kelią precedento neturinčiam žmonijos technologiniam ir ekonominiam klestėjimui, jei tam nesutrukdys pasaulinės katastrofos.
„Manau, kad dirbtinis intelektas maždaug po penkerių metų gali pranokti bendrą žmonijos intelektą. Maždaug po penkerių metų, toks yra mano spėjimas. Tuomet iš esmės nebeliks nieko, ką dirbtinis intelektas negalėtų atlikti geriau už žmogų, išskyrus, galbūt, patį buvimą žmogumi“, – sakė E. Muskas.
Verslininko teigimu, itin galingas DI gali pradėti naują civilizacijos raidos etapą.
Jo nuomone, jei pasauliui pavyks išvengti globalių sukrėtimų, ypač termobranduolinio karo, žmonija gali įžengti į „nuostabios gausos erą“, kurioje kiekvienas žmogus turės prieigą prie beveik visų gėrybių ir paslaugų.
Sustabdyti DI jau neįmanoma
Nepaisant to, kad E. Muskas ne kartą perspėjo apie galimą DI kūrimo riziką, dabar jis pripažįsta, kad šis procesas tapo praktiškai negrįžtamas.
„Nematau jokio būdo iš tikrųjų sustabdyti šį neįtikėtiną dirbtinio intelekto ir robotikos vystymosi pagreitį“, – sakė jis.
Pasak milijardieriaus, net jei žmonija turėtų galimybę visiškai sustabdyti technologinę plėtrą, vargu ar tai būtų teisingas sprendimas.
„Kartais pagalvoju: galbūt net jei egzistuotų mygtukas, leidžiantis viską sustabdyti, tikriausiai neturėtume jo spausti, nes labiausiai tikėtinas rezultatas būtų neįtikėtina gerovė visiems“, – teigė E. Muskas.
Rizika išlieka, bet pažanga tęsis
E. Muskas pabrėžė, kad išlieka rizika prarasti superintelekto ir robotų sistemų kontrolę.
Pasak jo, katastrofiško scenarijaus tikimybė „nėra lygi nuliui“, tačiau pagrindinė žmonijos užduotis – padaryti viską, kas įmanoma, kad tokia rizika būtų kuo mažesnė.
E. Muskas taip pat iškėlė prielaidą, kad jau per artimiausią dešimtmetį žmonės vargu ar išlaikys visišką itin pažangaus DI sistemų kontrolę.
„Būtų tuščia manyti, kad galėčiau valdyti supergenialų DI, kuris yra daug protingesnis už mane“, – sakė jis.
Verslininko nuomone, pagrindiniu iššūkiu taps ne technologijų plėtros suvaržymas, o tinkamų vertybių formavimas būsimose DI sistemose.
„Ką mes galime ir turėtume stengtis padaryti, tai užtikrinti, kad DI turėtų tinkamas vertybes, kad jam rūpėtų žmonija ir kad jis norėtų, jog būtume laimingi ir klestėtume“, – padarė išvadą E. Muskas.
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