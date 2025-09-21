Nufilmuota, kaip Lietuvoje krito meteoras arba kosmoso šiukšlė

„Sako, kad sekmadienį vakare, apie 20.34 – 20.35 val., pakankamai lėtai krito bolidas (ryškus meteoras) arba kažkokia kosmoso šiukšlė. Gal kažkas irgi matėte bei užfiksavote?“ – mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas.
Jis pasidalijo ir feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ paviešintu vaizdo įrašu. Teigiama, kad vaizdai užfiksuoti Rokiškio rajone, Kamajuose.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Karina teigė, kad Kupiškyje matė „labai ryškių, lėtokai krito, geltoną.“
„Mačiau, bet iš tos nuostabos likau išsižiojus. Pirmą kartą gyvenime mačiau taip ilgai“, – rašė Erika.
Kai kurie internautai teigė, kad reginį matė Kaune, Vilniaus bei Prienų rajonuose bei kituose Lietuvos kampeliuose.
Po meteorologo įrašu savo užfiksuotu vaizdu pasidalijo Jūratė.
„Tik išėjau starlink'ų pažiūrėti, pasistačiau trikojį, ir matau, kaip pakankamai lėtai krenta ryškus geltonas. Fokusas nepatikrintas, nustatymai kažkokie, bet mygtuką paspaudžiau. Pusė papuolė tikrai. Panašu, kosminė šiukšlė į atmosferą įskrido“, – teigė moteris.
