Pakaitinė ar originali: kaip išsirinkti bateriją nešiojamam kompiuteriui?

Nešiojamo kompiuterio baterijos veikimo laikas ypatingai svarbus asmenims, kurie dažnai naudojasi nešiojamu kompiuteriu ten, kur yra ribotos galimybės turėti prieigą prie elektros lizdo.



Varle.lt kompiuterinės technikos specialistų teigimu, po maždaug 3 metų nuo kompiuterio įsigijimo vertėtų pakeisti jo bateriją. Kodėl? Dažniausias tokio poreikio požymis yra trumpesnis autonominio veikimo laikas, kurį gali lemti daug veiksnių. Kuo vadovautis renkantis bateriją nešiojamam kompiuteriui? Pataria Varle.lt kompiuterinės technikos specialistai.

Pakaitinė ar originali baterija?

Naujo kompiuterio baterija vidutiniškai užtikrina apie 3–6 val., ultra mobilios klasės – iki 15 val. autonominio veikimo, tačiau po kelių metų tai gali būti vos kelios minutės ir tokiu būdu nešiojamas kompiuteris tampa stacionariu. Pasak Varle.lt specialistų, baterijos veikimo trukmė gali priklausyti nuo kelių veiksnių, pavyzdžiui: akumuliaroriaus tipo, eksploatacijos sąlygų ir energijos taupymo nustatymų naudojimo. Tačiau anksčiau ar vėliau atsiranda neišvengiamas poreikis pakeisti nešiojamo kompiuterio bateriją. Tokiais atvejais ko gero daugelis svarsto: pirkti naują, originalią bateriją ar rinktis pakaitinę?

Kodėl verta rinktis originalią bateriją nešiojamam kompiuteriui?

Be abejonės, saugiausias sprendimas – naujos originalios gamintojo baterijos įsigijimas. Tokiu atveju galima turėti garantiją, kad baterija veiks taip pat našiai, kaip naujai įsigytame nešiojamame kompiuteryje. Be to, reikėtų turėti omenyje tai, kad jei dar galioja garantija nešiojamam kompiuteriui, pakeitus bateriją pakaitine, automatiškai prarandama teisė į garantiją kompiuteriui. Pažymima, kad įprastai nešiojamų kompiuterių baterijoms taikoma 1 metų garantija. Deja, originalios gamintojo baterijos kainuoja žymiai daugiau nei pakaitinės baterijos.

Kada vertėtų rinktis pakaitinę bateriją nešiojamam kompiuteriui?

Asmenims, kurie nenori skirti daug pinigų originalios nešiojamo kompiuterio baterijos įsigijimui arba jau turi įrenginį su pasibaigusia garantija, siūloma detaliai susipažinti su pakaitinių baterijų pasiūla. Šiuo atveju Varle.lt specialistai nerekomenduoja vadovautis tik mažiausia kaina. Nusprendus įsigyti pakaitinę bateriją, vertėtų įsitikinti, ar konkretus variantas tiks nešiojamo kompiuterio modeliui techninių parametrų prasme. Reikėtų paminėti tai, jog rinkoje yra didesnė pakaitinių nei originalių baterijų pasiūla, o tai reiškia platesnes įvairios talpos modelių pasirinkimo galimybes.

Į ką atkreipti dėmesį renkantis bateriją nešiojamam kompiuteriui?

Nepriklausomai nuo to ar renkatės originalią, ar pakaitinę bateriją nešiojamam kompiuteriui, labai svarbu atkreipti dėmesį į kelis techninius parametrus ir suderinamumą su konkrečiu nešiojamo kompiuterio modeliu. Dauguma gamintojų savo įrenginiuose integruoja ličio-jonų baterijas, kurias pažymi specialiu numeriu. Įprastai modelio numerį galima rasti šalia gamintojo pavadinimo. Kodo žyma praverčia keičiant seną bateriją nauja.

Be kodo, taip pat vertėtų atsižvelgti į įtampą, kurios vertė priklauso nuo baterijos elementų skaičiaus. Varle.lt specialistai pažymi, kad nešiojamų kompiuterių baterijos dažniausiai yra 10,8V, kai kuriais atvejais 14.4V įtampos.

3 svarbiausi nešiojamo kompiuterio baterijos pirkimo žingsniai

1. Baterijos partijos numeris, gamintojas ir modelis

Partijos numeris yra unikalus identifikacinis numeris, kuris reikalingas tam, kad galima būtų įsigyti tinkamą, su konkretaus nešiojamo kompiuterio modeliu suderinamą bateriją. Įprastai jis būna atspausdintas ant baterijos etiketės.

2. Baterijos talpa

Kuo didesnė baterijos talpa, tuo ilgesnio autonominio veikimo laiko galima tikėtis. Dažniausiai baterijų talpos yra išreiškiamos miliampervalandėmis (mAh).

3. Baterijos įtampa

Nešiojamų kompiuterių baterijų atvejais reikalų turime su nuolatine įtampa. Dažniausios nešiojamų kompiuterių baterijų įtampų reikšmės yra: 7,2 V, 9,6 V, 10,8 V, 11,1 V ir 14,4 V. Kadangi negalima pasirinkti įtampos konkrečiam nešiojamam kompiuteriui, vertėtų rinktis tokią, kuri yra artimiausią originaliai baterijai. Tai reiškia, kad 10,8V baterija bus artimesnė 11,1V baterijai, tačiau negalima rinktis 9,6V modelio, jei iki šiol buvo naudojama 14,4V įtampos baterija.