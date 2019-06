Patarimai, kaip išsirinkti belaidę kompiuterio pelę

Belaidės pelės turi daugybę privalumų. Kaip nurodo pavadinimas – jos veikia be laidų. Taip pat belaidėms pelėms būdinga ergonomiška forma ir didelis jautrumas. Tiek užkietieję žaidėjai, tiek visi kiti, kurie praleidžia prie kompiuterio ilgas valandas, turėtų pasirūpinti tikslia, be vėlavimų veikiančia ir patogia pele. Varle.lt kompiuterinės technikos specialistai parengė patarimų gidą, kaip išsirinkti belaidę pelę.

Belaidžių pelių tipai

Egzistuoja du pagrindiniai belaidžių pelių tipai: lazerinės ir optinės. Optinėse pelėse už signalo persiuntimą į kompiuterį atsako LED diodai, kurie apšviečia paviršių po pele. Lazerinės pelės yra tikslesnės ir spartesnės, tačiau jos taip pat daugiau kainuoja nei optinės pelės. Varle.lt kompiuterinių pelių specialistai lazerinius modelius rekomenduoja rinktis žaidimams, kuriuose labai svarbūs dinamiški judesiai ir reakcija. USB pelės su pažangiais optiniais jutikliais ir dideliu DPI taip pat yra yra vertinamos žaidėjų.

Belaidės optinės pelės

Belaidės optinės pelės veikimo principas yra paremtas šviesos signalo siuntimu, kuris atsispindi nuo paviršiaus ir grįžta į mažą pelėje įmontuotą kamerą. Integruotas jutiklis leidžia nuskaityti pelės padėtį ir perteikti rezultatus į kompiuterio ekraną. Svarbu tai, kad optinės pelės veikimo mechanizmui būdingas aukšto lygio tikslumas nepriklausomai nuo paviršiaus, kuriuo juda pelė.

Belaidės lazerinės pelės

Generuoja sufokusuotą šviesos spindulį, pajėgiantį pasiekti paviršiaus, kuriuo juda, gelmę. Tai lemia didesnį veikimo tikslumą. Pažymima, kad lazerinės pelės veikimui reikalingas plokščias ir kietas paviršius, todėl renkantis šio tipo pelę, rekomenduojama įsigyti tinkamą pelės kilimėlį.

Vertikalios pelės

Laikoma kaip rašiklis leidžia lengviau paspausti mygtukus. Nepaisant to, tokio tipo pelės paprastai daug kainuoja ir negali pasiūlyti itin didelio tikslumo.

Oro pelės

Veikia kaip nuotolinio valdymo pultas, t.y. tokiai pelei nereikia turėti kontakto su paviršiumi. Šio tipo pelės puikiai tinka prezentacijoms.

Rutulinės pelės (angl. Trackball)

Tokių pelių konstrukcija turi specialų rutuliuką, dėl kurio vyksta valdymas.

Svarbūs belaidžių pelių parametrai

Vienas svarbiausių parametrų yra pelės raiška, t.y. jos jautrumas, kuris išreiškiamas DPI. Kuo didesnis DPI parametras, tuo didesniu jautrumu pasižymi kompiuterinė pelė.

Pasak Varle.lt specialistų, patogiam biuro darbui pakanka 800– 2000 DPI pelės. Dažniausiai vidutinės kasdieniam naudojimui skirtos pelės turi 1000 DPI jautrumą.

Renkantis belaidę pelę Varle.lt specialistai rekomenduoja atkreipti dėmesį į baterijos veikimo trukmę. Kai kurie gamintojai nurodo maksimalų autonominio pelės veikimo laiką. Pažymima, kad įkraunamos baterijos veikimo trukmė būna didesnė, jei pelė turi budėjimo režimą.

Renkantis belaidę pelę Varle.lt specialistai taip pat siūlo atkreipti dėmesį į tokius aspektus:

• Veikimo diapazoną;

• Konfigūruojamų mygtukų skaičių;

• Matmenis, kad galėtumėte nustatyti, ar konkreti pelė labiau tinka mažam ar dideliam delnui;

• Komunikacijos su kompiuteriu būdą integruotą į USB jungtį ar Bluetooth modulį nano imtuvo dėka.

Belaidžių pelių komunikacijos būdai

Belaidės pelės skiriasi komunikacijos su kompiuteriu būdais. Pagal tai galima išskirti peles su pridėtu siųstuvu ir be jo.

Belaidės pelės su siųstuvu

Tai yra modeliai, kurie veikia radijo technologijos, naudojančios 2.4 GHz dažnį juostą, pagrindu. Paprastai siųstuvas pasižymi nedideliais matmenimis ir yra prijungiamas prie USB lizdo. Todėl renkantis tokią pelę, reikėtų turėti omenyje, jog reikės laisvo lizdo. Vertėtų pažymėti, kad tokio tipo peles galima rasti visuose kainos segmentuose. Kalbant apie belaidžių pelių su siųstuvais trūkumus, reikia įvertinti atsirandančių trukdžių riziką. Tie trukdžiai atsiranda tada, kai vienoje srityje atsiranda keletą įrenginių, kurie veikia minėtoje 2.4 GHz dažnio juostoje. Laimei, rinkoje taip pat yra tinkamai nuo šio tipo problemų apsaugotų modelių.

Belaidės pelės be siųstuvo („Bluetooth“ belaidės pelės)

„Bluetooth“ belaidės pelės veikia be siųstuvo ir jos nesusiduria su minėtais trukdžiais. Be to, kai kurios belaidės „Bluetooth“ pelės gali būti jungiamos su keliais įrenginiais vienu metu. Perjungimas tarp jų paprastai vyksta specialiu mygtuku. „Bluetooth“ pelių trūkumas lyginant su radijo modeliais gali būti prastesnis reakcijos laikas.

Belaidžio ryšio belaidės pelės

Tokių belaidžių pelių rinkoje yra mažiausiai, todėl jos ir kainuoja atitinkamai daugiau. Daugeliu atvejų belaidžio ryšio belaidės pelės siūlo stabilesnį ryšį su kompiuteriu, tačiau jų parametrai (reakcijos laikas ir jautrumas) ne visada atrodo viliojančiai.