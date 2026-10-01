Pramonėje daugėja robotų

„Pramoninė automatika sparčiai vystosi. Naujas rekordas – penki milijonai gamyklose visame pasaulyje veikiančių robotų – yra daugiau nei dvigubai didesnis nei prieš septynerius metus. Sparčiausias augimas vyksta Azijoje, po jos eina Amerika. Europa žengia į priekį lėčiau“, – teigė Tarptautinės robotikos federacijos (IFR) prezidentė Jane Heffner.
2025 m. naujų pramoninių robotų skaičius visoje ES sumažėjo 11 proc. iki 60,5 tūkst. vienetų, nors kitur įrenginių skaičius augo sparčiau.
Vokietija tebėra neabejotinai didžiausia Europos rinka, kurioje įrengta 41 proc. visų ES robotų.
Tačiau ir ten įrengtų robotų skaičius sumažėjo 8 proc. iki mažiau nei 25 tūkst., nes šalies automobilių pramonė, tebebūdama didžiausia atskira šių „darbuotojų“ klientė, toliau traukėsi.
Toliau – Italija, Prancūzija ir Ispanija, kuriose kiekvienoje buvo įrengta nuo 4,3 tūkst. iki 7,8 tūkst. robotų, visose trijose šalyse įrengtų robotų skaičius irgi sumažėjo.
O Kinija per tą patį laikotarpį padidino savo pranašumą – įdiegė 354 tūkst. robotų, o tai yra 20 proc. daugiau nei iki tol, ir dabar šioje šalyje yra 59 proc. visų pasaulyje įdiegtų robotų.
JAV taip pat aplenkė Japoniją ir tapo antra pagal dydį rinka pasaulyje, įdiegusios beveik 38,5 tūkst. vienetų, o tai yra 12 proc. daugiau nei iki tol.
Tačiau humanoidų rinka tebėra nedidelė, palyginti su įsitvirtinusiais pramoniniais robotais.
Praėjusiais metais visame pasaulyje pramoniniam ir profesionaliam naudojimui buvo parduota tik apie 7 tūkst. humanoidų vienetų.
Daugelis jų buvo įsigyti ne darbui atlikti, o dirbtinio intelekto modelių mokymo duomenims generuoti, beje, juos bandantys automobilių gamintojai naudoja mažiau nei dešimt tokių mašinų.
„Siemens“ savo gamykloje Erlangene išbandė robotą, skirtą logistikos užduotims atlikti, o „BMW“ naudoja humanoidą automobilių ir akumuliatorių gamyboje.
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