Ragina permąstyti ateivių paieškas: gali perduoti signalus ne radijo bangomis

Apie tai praneša „Live Science“.
Tyrėjai pažymi, kad dabartinės nežemiško intelekto paieškos programos gali būti ribojamos antropocentrinio mąstymo – tai yra bandymų ieškoti nežemiškos civilizacijos naudojant žmonių logiką.
Dešimtmečius pirmaujančios mokslinės programos, ypač SETI, daugiausia dėmesio skyrė radijo signalų arba didelio masto technologinių objektų, tokių kaip hipotetinės Daisono sferos, pėdsakų paieškai. Tačiau naujo tyrimo autoriai teigia, kad pažangios civilizacijos gali visai nenaudoti radijo bangų.
Pasak jų, tokios civilizacijos galėjo išsivystyti į „radijo tylos“ būseną, naudodamos kitas, mažiau pastebimas ryšio priemones, konkrečiai – įprastus šviesos blyksnius.
Žemėje jonvabaliai bendrauja pasikartojančių šviesos blyksnių serijomis, kurios leidžia jiems atpažinti rūšis ir susirasti partnerius. Tyrėjai mano, kad panašų principą nežemiškos civilizacijos galėtų naudoti kaip savotišką „mes esame čia“ signalą.
Tyrimo metu mokslininkai išanalizavo daugiau nei 150 pulsarų – neutroninių žvaigždžių, skleidžiančių reguliarius šviesos impulsus, – savybes. Nors nerasta jokių dirbtinės signalų kilmės įrodymų, kai kurios jų savybės primena gamtoje žinomus „bendravimo modelius“.
Autoriai pabrėžia, kad jų darbas pirmiausia yra mąstymo eksperimentas, o ne nežemiškų signalų egzistavimo patvirtinimas. Tuo pačiu metu tyrimas ragina mokslo bendruomenę mąstyti plačiau ir atsižvelgti į gyvūnų bendravimo Žemėje tyrimų patirtį.
Mokslininkai pažymi, kad nežemiško intelekto paieškos reikalauja atmesti išankstinius nusistatymus ir būti pasirengusiems ieškoti signalų, kurie neatitinka žmonių technologijų ir bendravimo sampratų.
Pasak tyrėjų, bendravimas yra esminis gyvybės požymis ir jis gali pasireikšti įvairiomis formomis. Jei žmonija tikrai nori rasti ateivių, ji turės išmokti matyti tai, kas anksčiau liko nepastebėta.
Mokslininkai ragina astronomus, biologus ir elgsenos mokslininkus bendradarbiauti, kad praplėstų mūsų supratimą apie tai, koks gyvenimas gali būti už Žemės ribų.
