2025-12-09 08:20 klaipeda.diena.lt inf.

Galinga magnetinė audra Žemę pasieks jau antradienį. Jautrūs oro sąlygoms asmenys turėtų atidžiai stebėti savo bendrą savijautą, skelbia kosminių orų stebėjimo svetainė „SpaceWeather“.

Smogs magnetinė audra: ko tikėtis artimiausiu metu?
Smogs magnetinė audra: ko tikėtis artimiausiu metu? / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Aktyvusis Saulės regionas 4299 į Žemės pusę nukreipė M klasės žybsnį, kurio galingumas beveik pasiekė maksimalią X klasės ribą. 

Dalelių emisija jau sukėlė 15-20 minučių radijo ryšio sutrikimą virš Ramiojo vandenyno.

Tikimasi, kad ji pasieks planetą gruodžio 9 d. ir sukels galingą magnetinę audrą.

Jos metu žmonėms gali pasireikšti galvos skausmas, galvos svaigimas, padidėjęs arba sumažėjęs kraujospūdis, pykinimas ir kiti simptomai. 

Magnetinės audros metu gydytojai pataria vengti pervargimo ir streso, palaikyti subalansuotą miegą ir mitybą.

Magnetinė audra yra galingas Žemės magnetinio lauko sutrikdymas, kurį sukelia Saulės aktyvumas.

Kai Saulėje įvyksta žybsniai ar koroninės masės išmetimai, į kosmosą pasklinda galingi įkrautų dalelių srautai – daugiausia elektronai ir protonai. 

Per 1–3 dienas pasiekusios Žemę, šios dalelės sąveikauja su mūsų magnetiniu lauku ir sukelia jo svyravimus bei trikdžius. 

