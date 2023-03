„Sojuz“ kapsulė, kurioje įvyko aušinimo skysčio nuotėkis, be įgulos sugrįžo į Žemę

Rusijos erdvėlaivio „Sojuz“ kapsulė antradienį be įgulos saugiai sugrįžo į Žemę, praėjus keliems mėnesiams po to, kai orbitoje įvyko aušinimo skysčio nuotėkis.

Praėjusių metų gruodį iš kapsulės „Sojuz MS-22“, kuri tuo metu buvo prijungta prie Tarptautinės kosminės stoties (TKS), nutekėjo aušinimo skystis. Rusijos kosmoso pareigūnai dėl šio nuotėkio kaltino nedidelį meteoroidą, pažeidusį išorinį kapsulės radiatorių. Praėjusį mėnesį į TKS buvo nusiųsta tuščia pakaitinė kapsulė, skirta įgulai pargabenti.

Pažeista kapsulė antradienį saugiai nusileido Kazachstano stepėse, kaip ir buvo planuota, 17 val. 45 min. vietos (14.45 val. Lietuvos) laiku už 147 km į pietryčius nuo Žezkazgano.

Pareigūnai nusprendė, kad būtų per daug pavojinga kovo mėnesį šia kapsule parskraidinti Jungtinių Valstijų astronautą Franką Rubio (Franką Rubiją) ir rusų kosmonautus Dmitrijų Peteliną bei Sergejų Prokopjevą, nes nesant aušinimo skysčio kabinoje pakiltų temperatūra, o tai galėtų pažeisti kompiuterius ir kitą įrangą, be to, įgulos nariams būtų pernelyg karšta.

Trijulė į TKS atvyko praėjusių metų rugsėjį laivu „Sojuz MS-22“. Iš pradžių buvo planuojama, kad jie čia praleis tik apie šešis mėnesius – iki kovo pabaigos. Šiuo metu planuojama, kad į Žemę jie sugrįš naujuoju „Sojuz“, kuris praeitą mėnesį į kosminę stotį atskrido be keleivių. Tai reiškia, kad įgula orbitoje bus praleidusi metus.

Šiuo metu stotyje taip pat yra NASA astronautai Stephenas Bowenas (Stivenas Bauenas) ir Warrenas Hoburgas (Vorenas Hoburgas), rusas Andrejus Fediajevas ir Sultanas al Neyadi (Sultanas Nejadis) iš Jungtinių Arabų Emyratų.

Panašus nuotėkis vasario viduryje įvyko ir Rusijos kosminiame transportiniame laive „Progress MS-21“, kuris prie TKS prisijungęs nuo spalio. Dėl to kilo įtarimų, kad tai buvo gamybinis defektas. Rusijos kosmoso agentūra „Roskosmos“ po patikros paneigė, kad esama kokių nors defektų, ir padarė išvadą, kad abu incidentai įvyko dėl meteoroidų smūgių.